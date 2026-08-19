ТАСС: самолет-разведчик США кружит недалеко от Калининградской области

Самолет-разведчик стран НАТО ранее на протяжении восьми часов кружил в воздушном пространстве Черного моря. Воздушное судно прокладывало путь с запада на восток, а потом возвращалось. Самолет вылетел с аэродрома Констанца, расположенного на востоке Румынии, в 08:47 мск. 18 августа он установил своеобразный рекорд, проведя в небе над акваторией девять часов.