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ТАСС: самолет-разведчик США кружит недалеко от Калининградской области

Сергей Пахомов

Разведывательный самолет США летает над акваторией Балтийского моря вблизи Калининградской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-диспетчерских службах ЕС.

Как отметил собеседник, истребитель Lochheed Martin F-35A Lightning II, также используемый для разведки, прилетел из Рейкьявика. До этого самолет прошел через воздушное пространство Швеции, Норвегии и Польши.

Сейчас борт производит маневры над Балтийским морем на высоте одного километра. При этом, указал собеседник агентства, наличие истребителя в этом участке – крайне нестандартное явление.

Самолет-разведчик стран НАТО ранее на протяжении восьми часов кружил в воздушном пространстве Черного моря. Воздушное судно прокладывало путь с запада на восток, а потом возвращалось. Самолет вылетел с аэродрома Констанца, расположенного на востоке Румынии, в 08:47 мск. 18 августа он установил своеобразный рекорд, проведя в небе над акваторией девять часов.

10 августа самолет-разведчик НАТО во второй раз с начала августа зафиксировали в районе Калининградской области. Он совершал круговой полет вокруг российского региона.

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