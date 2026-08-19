Разведывательный самолет НАТО восемь часов летает над водами Черного моря

18 августа в районе Калининградской области в воздушном пространстве над Литвой, Польшей и водами Балтийского моря засекли три самолета-разведчика НАТО. Одним из них был Bombardier ARTEMIS II, который зафиксировали сегодня. Он готовился выполнить круговой маршрут вокруг российского региона. Также в районе Польши заметили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry. Подле него засекли два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT британских ВВС.