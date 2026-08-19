Разведывательный самолет НАТО восемь часов летает над водами Черного моря
Разведывательный самолет стран НАТО на протяжении восьми часов летает над южной частью акватории Черного моря с запада на восток. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-диспетчерских службах ЕС.
По данным собеседника издания, воздушное судно Bombardier ARTEMIS II вылетело с аэродрома Констанца, расположенного на востоке Румынии, в 08:47 мск. При этом источник отметил, что ранее самолет установил своеобразный рекорд, проведя на небе над акваторией девять часов.
Сегодня маршрут воздушного судна отличается от обычного. По словам собеседника, Bombardier ARTEMIS II периодически выполняет петли над юго-восточной частью Черного моря, а не только перемещается с запада на восток с последующим разворотом.
18 августа в районе Калининградской области в воздушном пространстве над Литвой, Польшей и водами Балтийского моря засекли три самолета-разведчика НАТО. Одним из них был Bombardier ARTEMIS II, который зафиксировали сегодня. Он готовился выполнить круговой маршрут вокруг российского региона. Также в районе Польши заметили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry. Подле него засекли два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT британских ВВС.