Что пишут зарубежные СМИ о визите директора ЦРУ Рэтклифа в Москву

Что пишут зарубежные СМИ о визите директора ЦРУ Рэтклифа в МосквуИздания назвали поездку первым известным визитом главы американской разведки в РФ с 2021 года
25 августа Россию посетил директор ЦРУ Джон Рэтклиф. Сначала СМИ сообщили о приземлении во «Внуково» американского военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III. Борт прибыл из Риги, куда ранее прилетел с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном. Позднее корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что на борту находился Рэтклиф. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью его визита были контакты между спецслужбами и это позитивное явление.
Зарубежные СМИ обратили внимание на закрытый характер поездки и отсутствие официальных данных о содержании переговоров. Ряд изданий связывает визит с контактами Москвы и Вашингтона по Украине и отмечает, что он стал первым известным приездом главы американской разведки в российскую столицу с 2021 г. «Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на поездку директора ЦРУ в Москву.
«Официальные лица США не объявляли о поездке Рэтклифа, но общедоступные данные отслеживания полетов зафиксировали перемещение правительственного транспортного самолета США с объединенной базы Эндрюс на окраине Вашингтона в российскую столицу. Визит Рэтклифа в Москву состоялся на фоне украинских ударов большой дальности по территории России, в том числе по столице, направленных на объекты энергетической инфраструктуры и онлайн-торговли, что вызывает беспокойство у населения. Россия также усилила удары беспилотников и ракет по Киеву и другим городам, пользуясь нехваткой ресурсов для противовоздушной обороны».
«Это первая поездка Рэтклифа в Москву с момента вступления в должность и самый высокопоставленный визит представителя администрации Трампа в Россию с января. По словам источника, знакомого с ситуацией, перед поездкой Рэтклифа США сообщили Украине, что высокопоставленная делегация направляется в Москву, и попросили приостановить удары до ее отъезда».
«Визит Рэтклифа состоялся на фоне того, что переговоры при посредничестве США, направленные на прекращение конфликта России и Украины, зашли в тупик. Однако ранее в этом месяце Москва освободила бывшего морского пехотинца США, задержанного с 2022 г., на фоне опасений за его здоровье».
«Данные онлайн-сервиса отслеживания полетов FlightRadar24 показывают, что Рэтклиф находился в России около восьми часов. Пока неясно, зачем он приехал в Москву и с кем встречался в российской столице. Стив Уиткофф, специальный представитель президента Трампа, от имени администрации вел переговоры с Москвой по поводу урегулирования на Украине. Однако в прошлом году в команду был включен господин Рэтклиф, чтобы помочь в переговорах о прекращении конфликта».
«Эта поездка стала первым известным визитом главы американской разведки в российскую столицу с тех пор, как предшественник Рэтклифа Уильям Бернс провел переговоры с Владимиром Путиным в ноябре 2021 г. Примерно через три месяца после этой встречи президент России начал спецоперацию на Украине».
«По словам источников, знакомых с ситуацией, директор ЦРУ Джон Рэтклиф ездил в Россию на встречи, однако о чем именно шла речь, неясно. Центральное разведывательное управление отказалось от комментариев. Госдепартамент и Белый дом пока не ответили на запросы о комментарии».
«Есть лишь предположения о причине переговоров. Официально об этом ничего не известно. Предполагают, что Рэтклиф хотел предостеречь Россию от дальнейшей эскалации на Украине».