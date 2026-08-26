Что пишут зарубежные СМИ о визите директора ЦРУ Рэтклифа в Москву

«Данные онлайн-сервиса отслеживания полетов FlightRadar24 показывают, что Рэтклиф находился в России около восьми часов. Пока неясно, зачем он приехал в Москву и с кем встречался в российской столице. Стив Уиткофф, специальный представитель президента Трампа, от имени администрации вел переговоры с Москвой по поводу урегулирования на Украине. Однако в прошлом году в команду был включен господин Рэтклиф, чтобы помочь в переговорах о прекращении конфликта».