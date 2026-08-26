Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
T250,66-1,38%CNY Бирж.12,541+0,41%IMOEX2 084,36-1,55%RTSI777,4-1,55%RGBI113,5-0,14%RGBITR769,28-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что пишут зарубежные СМИ о визите директора ЦРУ Рэтклифа в Москву

Издания назвали поездку первым известным визитом главы американской разведки в РФ с 2021 года
Елена Вострикова
Юрий Кочетков / РИА Новости
Юрий Кочетков / РИА Новости

25 августа Россию посетил директор ЦРУ Джон Рэтклиф. Сначала СМИ сообщили о приземлении во «Внуково» американского военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III. Борт прибыл из Риги, куда ранее прилетел с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном. Позднее корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что на борту находился Рэтклиф. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью его визита были контакты между спецслужбами и это позитивное явление.

Зарубежные СМИ обратили внимание на закрытый характер поездки и отсутствие официальных данных о содержании переговоров. Ряд изданий связывает визит с контактами Москвы и Вашингтона по Украине и отмечает, что он стал первым известным приездом главы американской разведки в российскую столицу с 2021 г. «Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на поездку директора ЦРУ в Москву.

The Washington Post

«Официальные лица США не объявляли о поездке Рэтклифа, но общедоступные данные отслеживания полетов зафиксировали перемещение правительственного транспортного самолета США с объединенной базы Эндрюс на окраине Вашингтона в российскую столицу. Визит Рэтклифа в Москву состоялся на фоне украинских ударов большой дальности по территории России, в том числе по столице, направленных на объекты энергетической инфраструктуры и онлайн-торговли, что вызывает беспокойство у населения. Россия также усилила удары беспилотников и ракет по Киеву и другим городам, пользуясь нехваткой ресурсов для противовоздушной обороны».

Адвокат, конгрессмен и главный разведчик США: чем известен Джон Рэтклифф

Политика / Международные отношения

Axios

«Это первая поездка Рэтклифа в Москву с момента вступления в должность и самый высокопоставленный визит представителя администрации Трампа в Россию с января. По словам источника, знакомого с ситуацией, перед поездкой Рэтклифа США сообщили Украине, что высокопоставленная делегация направляется в Москву, и попросили приостановить удары до ее отъезда».

Al Jazeera

«Визит Рэтклифа состоялся на фоне того, что переговоры при посредничестве США, направленные на прекращение конфликта России и Украины, зашли в тупик. Однако ранее в этом месяце Москва освободила бывшего морского пехотинца США, задержанного с 2022 г., на фоне опасений за его здоровье».

The New York Times

«Данные онлайн-сервиса отслеживания полетов FlightRadar24 показывают, что Рэтклиф находился в России около восьми часов. Пока неясно, зачем он приехал в Москву и с кем встречался в российской столице. Стив Уиткофф, специальный представитель президента Трампа, от имени администрации вел переговоры с Москвой по поводу урегулирования на Украине. Однако в прошлом году в команду был включен господин Рэтклиф, чтобы помочь в переговорах о прекращении конфликта».

Reuters

«Эта поездка стала первым известным визитом главы американской разведки в российскую столицу с тех пор, как предшественник Рэтклифа Уильям Бернс провел переговоры с Владимиром Путиным в ноябре 2021 г. Примерно через три месяца после этой встречи президент России начал спецоперацию на Украине».

Bloomberg

«По словам источников, знакомых с ситуацией, директор ЦРУ Джон Рэтклиф ездил в Россию на встречи, однако о чем именно шла речь, неясно. Центральное разведывательное управление отказалось от комментариев. Госдепартамент и Белый дом пока не ответили на запросы о комментарии».

Die Welt

«Есть лишь предположения о причине переговоров. Официально об этом ничего не известно. Предполагают, что Рэтклиф хотел предостеречь Россию от дальнейшей эскалации на Украине».