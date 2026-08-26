Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,54+0,4%VEON-RX54,6+0,55%CHKZ16 050-4,46%IMOEX2 086,88-1,43%RTSI778,34-1,43%RGBI113,5-0,14%RGBITR769,28-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль считает контакты российских и американских спецслужб позитивным явлением

25 августа директор ЦРУ прилетел в Москву
Ксения Наумчик

Контакт российских и американских специальных служб – это позитивное явление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также назвал взаимодействие спецслужб позитивным процессом, который продолжается даже в периоды серьезного ухудшения отношений между государствами.

«Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно», – отметил пресс-секретарь российского президента.

На вопрос о том, как оценили итоги контакта с директором ЦРУ Джоном Рэтклифом, Песков напомнил, что переговоры проходили только по линии спецслужб, встречи с президентом России Владимиром Путиным не было. Он уточнил, что российскому лидеру докладывается обо всем незамедлительно.

Утром представитель Кремля заявил «Интерфаксу», что Путин не планирует встречаться с директором ЦРУ. Песков также утверждал об отсутствии планов по встречам с представителями США.

25 августа Рэтклиф прилетел в Москву на американском военно-транспортном Boeing C-17A Globemaster III, следовавшем из Риги. Предполагалось, что его визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, а также стороны могут обсудить альтернативу договоренностям Анкориджа и американские предложения по Донбассу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь