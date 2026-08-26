Кремль считает контакты российских и американских спецслужб позитивным явлением

Кремль считает контакты российских и американских спецслужб позитивным явлением25 августа директор ЦРУ прилетел в Москву
Контакт российских и американских специальных служб – это позитивное явление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также назвал взаимодействие спецслужб позитивным процессом, который продолжается даже в периоды серьезного ухудшения отношений между государствами.
«Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно», – отметил пресс-секретарь российского президента.
На вопрос о том, как оценили итоги контакта с директором ЦРУ Джоном Рэтклифом, Песков напомнил, что переговоры проходили только по линии спецслужб, встречи с президентом России Владимиром Путиным не было. Он уточнил, что российскому лидеру докладывается обо всем незамедлительно.
Утром представитель Кремля заявил «Интерфаксу», что Путин не планирует встречаться с директором ЦРУ. Песков также утверждал об отсутствии планов по встречам с представителями США.
25 августа Рэтклиф прилетел в Москву на американском военно-транспортном Boeing C-17A Globemaster III, следовавшем из Риги. Предполагалось, что его визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, а также стороны могут обсудить альтернативу договоренностям Анкориджа и американские предложения по Донбассу.