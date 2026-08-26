Кремль считает контакты российских и американских спецслужб позитивным явлением

25 августа Рэтклиф прилетел в Москву на американском военно-транспортном Boeing C-17A Globemaster III, следовавшем из Риги. Предполагалось, что его визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, а также стороны могут обсудить альтернативу договоренностям Анкориджа и американские предложения по Донбассу.