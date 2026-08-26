Песков: Путин не планирует встречу с главой ЦРУ

25 августа в московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, следовавший из Риги, на борту которого находился Рэтклиф. Предполагалось, что его визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, а также стороны могут обсудить альтернативу договоренностям Анкориджа и американские предложения по Донбассу.