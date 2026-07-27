Что рассказал Песков об идеальном кризисе и непопулярных решениях

Он также отметил, что властям разных уровней зачастую приходится принимать непопулярные решения, рассчитанные на долгосрочный эффект. «Часто приходится принимать крайне непопулярные решения, которые нацелены на решение проблемы через один, два, три хода. Но сейчас они выглядят для общества непопулярными», – сказал представитель Кремля. По его словам, в таких ситуациях особую роль играют информационные коммуникации. Власти должны объяснять обществу смысл принимаемых решений и доносить его через те каналы, где информация будет восприниматься.