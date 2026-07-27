Что рассказал Песков об идеальном кризисе и непопулярных решениях

Что рассказал Песков об идеальном кризисе и непопулярных решенияхПредставитель Кремля поделился мнением на форуме «Территория смыслов»
- О развитии кризисов и непопулярных решениях
- Об Украине и Великобритании
- Об информационной войне
- Об ИИ и технологическом суверенитете
- О санкциях и отношениях с Западом
- О Путине
- О доверии к власти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал одним из гостей форума «Территория смыслов». Там он поговорил о развитии технологического и информационного суверенитета, искусственном интеллекте, санкциях, Украине и работе президента Владимира Путина.
«Ведомости» собрали основные заявления представителя Кремля.
О развитии кризисов и непопулярных решениях
По словам Пескова, информационный и технологический суверенитет не может развиваться «в зоне комфорта» и формируется именно в условиях кризиса. Он напомнил, что свобода распространения информации закончилась с началом противостояния России и Запада. Он отметил, что Россия сейчас находится «в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией».
Он также отметил, что властям разных уровней зачастую приходится принимать непопулярные решения, рассчитанные на долгосрочный эффект. «Часто приходится принимать крайне непопулярные решения, которые нацелены на решение проблемы через один, два, три хода. Но сейчас они выглядят для общества непопулярными», – сказал представитель Кремля. По его словам, в таких ситуациях особую роль играют информационные коммуникации. Власти должны объяснять обществу смысл принимаемых решений и доносить его через те каналы, где информация будет восприниматься.
Об Украине и Великобритании
Песков заявил, что после событий 2014 г. западные страны превратили Украину в «антироссийский плацдарм». «Европейские страны, Соединенные Штаты Америки – они стали превращать Украину в плацдарм против России, в плацдарм для того, чтобы нанести России стратегическое поражение», – сказал он.
Представитель Кремля также заявил, что именно премьер-министр Великобритании дал президенту Украины Владимиру Зеленскому команду не подписывать стамбульские договоренности. По его словам, премьер-министры в Великобритании меняются, однако политика Лондона в отношении России и Украины остается прежней.
Об информационной войне
Песков заявил, что она, вероятнее всего, никогда не закончится. По его словам, в этой сфере «нет никаких законов» и действует только «право сильного и право технологически развитого».
Он также отметил, что бороться с фейками становится все сложнее, поскольку они становятся более технологичными и оказывают все более разрушительное информационное воздействие. При этом, по словам Пескова, в будущем появятся технологии, способные определять фейки, но их развитие всегда будет отставать.
Представитель Кремля добавил, что России необходимы «нелинейные» и «гениальные» решения, которые позволят доводить российскую точку зрения до мировой аудитории, минуя существующие технологии распространения информации.
Об ИИ и технологическом суверенитете
По словам Пескова, Россия остается в числе пяти стран – лидеров в гонке по развитию технологий искусственного интеллекта и намерена сокращать отставание от США.
Песков также назвал наличие собственных социальных сетей одним из признаков технологического суверенитета. При этом он отметил, что России сложно конкурировать в этой сфере с США, поскольку американские компании тратят на развитие социальных платформ сотни миллиардов долларов.
По словам пресс-секретаря президента, Россия не может позволить себе такие расходы, поскольку является социальным государством и несет значительные социальные обязательства перед населением.
О санкциях и отношениях с Западом
Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как жить и развиваться в этих условиях.
По его словам, при этом возможности Евросоюза для введения новых ограничений постепенно сокращаются, поскольку оставшиеся меры начинают наносить ущерб экономике и социальной сфере самих европейских стран.
Представитель Кремля также отметил, что Россия сделала для себя вывод: во взаимодействии с Западом необходимо быть самостоятельной, суверенной и технологически независимой, чтобы избежать применения неоколониальных методов.
Он добавил, что нынешнее сотрудничество России со странами Востока стало возможным благодаря фундаменту, который закладывался еще в период активного взаимодействия с государствами Европы и Северной Америки.
О Путине
Песков заявил, что целое поколение выросло при президенте Владимире Путине и имело возможность наблюдать, как менялась страна.
Он рассказал, что Кремль работает над новыми форматами освещения деятельности главы государства, поскольку разным возрастным группам необходимо по-разному доносить информацию. По словам Пескова, для самого Путина вопросы освещения его работы вторичны.
«Его самое лучшее качество – это то, что он делает каждый день для страны», – сказал представитель Кремля. Кроме того, Песков отметил способность президента глубоко погружаться в самые разные темы – от энергетики и сельского хозяйства до международных отношений – и вести предметные дискуссии со специалистами.
О доверии к власти
По словам Пескова, самое ценное, что может заработать власть, – это доверие людей.
Он подчеркнул, что для этого власть должна быть последовательной, твердой, максимально далекой от популизма и принимать решения, которые люди ощущают на себе. Кроме того, по его словам, в нынешней ситуации особенно важно сохранять последовательность действий.