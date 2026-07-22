Песков сравнил санкции ЕС с безумием

20 июля Financial Times со ссылкой на источники писала, что как минимум шесть стран ЕС – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия – выступили против отдельных положений 21-го пакета санкций или потребовали исключений. По данным издания, Греция добивается сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны, Португалия и Германия выступают против запрета на закупку российской рыбы, Франция и Италия предлагают смягчить визовые ограничения для российских военнослужащих. Австрия же настаивает на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного РФ на Raiffeisen Bank.