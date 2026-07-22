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Песков сравнил санкции ЕС с безумием

Ведомости

Санкционного предела у Евросоюза не существует, как и «предела у безумия». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, Россия считает введенные ЕС ограничения незаконными с точки зрения международного права. При этом, как отметил представитель Кремля, предыдущие пакеты санкций косвенно били по Европе, нанося многомиллиардный ущерб.

«А сейчас в наборе остаются уже только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран – участниц Европейского союза. И, конечно, это уже гораздо больнее. Отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем», – сказал Песков.

Politico: ЕК может скорректировать санкции против РФ в согласовании с Грецией

Политика / Международные отношения

20 июля Financial Times со ссылкой на источники писала, что как минимум шесть стран ЕС – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия – выступили против отдельных положений 21-го пакета санкций или потребовали исключений. По данным издания, Греция добивается сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны, Португалия и Германия выступают против запрета на закупку российской рыбы, Франция и Италия предлагают смягчить визовые ограничения для российских военнослужащих. Австрия же настаивает на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного РФ на Raiffeisen Bank.

В тот же день Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает несколько вариантов выхода из тупика вокруг 21-го пакета санкций, включая возможность полного отказа от него. По данным агентства, главным препятствием для согласования ограничений остается позиция Греции.

13 июля министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против РФ.

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