Bloomberg: ЕС может отказаться от 21-го пакета санкций против России
Евросоюз рассматривает несколько сценариев выхода из тупика вокруг 21-го пакета санкций против России, включая возможность полного отказа от него. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, согласование нового пакета ограничений застопорилось прежде всего из-за позиции Греции. Афины выступают против запрета на поставки европейскими компаниями российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.
Собеседники Bloomberg утверждают, что среди обсуждаемых вариантов – отсрочка вступления новых ограничений в силу на 24 месяца, исключение из пакета положений о российском СПГ или полный отказ от принятия всего пакета санкций. Еще одним возможным компромиссом называется возможность продления действующих контрактов.
20 июля Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС. По данным издания, государства требуют исключить отдельные меры или полностью блокируют их принятие. Так, Греция добивается сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны. Португалия и Германия выступают против запрета на закупку российской рыбы, Франция и Италия предлагают смягчить ограничения на выдачу виз российским военнослужащим, а Австрия настаивает на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank International.
13 июля сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России.