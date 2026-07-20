Bloomberg: ЕС может отказаться от 21-го пакета санкций против России

20 июля Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС. По данным издания, государства требуют исключить отдельные меры или полностью блокируют их принятие. Так, Греция добивается сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны. Португалия и Германия выступают против запрета на закупку российской рыбы, Франция и Италия предлагают смягчить ограничения на выдачу виз российским военнослужащим, а Австрия настаивает на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank International.