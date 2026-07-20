Politico: ЕК может скорректировать санкции против РФ в согласовании с Грецией

Газета Financial Times (FT) в тот же день сообщала, что в странах ЕС действительно наблюдается снижение поддержки новых антироссийских санкций, поскольку государства осознают последствия таких мер для экономики и бизнеса. По данным газеты, для одобрения действующих рестрикций потребовались недели «препирательств», в частности, по запрету на импорт стали, удобрений и бриллиантов из России. Отмечалось, что возражения наблюдаются в Греции, Португалии, Германии и Болгарии.