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Politico: ЕК может скорректировать санкции против РФ в согласовании с Грецией

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) может уступить Греции в ее несогласии с несколькими положениями 21-го пакета антироссийских санкций, потому что они противоречат интересам блока в экономической сфере, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Мы пытаемся найти выход из этой ситуации, но ситуация с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми интересами», – сказал газете один из европейских дипломатов.

По данным Politico, представители исполнительной власти ЕС занимаются проработкой последствий новых рестрикций для экономики блока. Результаты соответствующего анализа могут представить 22 июля в ходе встречи послов ЕС. Кроме того, в 21-м пакете санкций после изменений может не быть положения относительно австрийского банка Raiffeisen. Авторы при этом могут добавить информацию о заморозке верхнего потолка цен на российскую нефть.

19 июля спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что санкции Евросоюза против России неэффективны и обходятся странам ЕС более чем в 3 трлн евро. По его словам, «самоубийственный экономический коллапс» блока вызван именно антироссийскими ограничениями и неконтролируемой миграцией.

Газета Financial Times (FT) в тот же день сообщала, что в странах ЕС действительно наблюдается снижение поддержки новых антироссийских санкций, поскольку государства осознают последствия таких мер для экономики и бизнеса. По данным газеты, для одобрения действующих рестрикций потребовались недели «препирательств», в частности, по запрету на импорт стали, удобрений и бриллиантов из России. Отмечалось, что возражения наблюдаются в Греции, Португалии, Германии и Болгарии.

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