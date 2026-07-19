Дмитриев: санкции против России не работают и обходятся ЕС более чем в €3 трлн
Санкции Евросоюза против России неэффективны и обходятся странам ЕС более чем в 3 трлн евро. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
По его словам, «самоубийственный экономический коллапс» Евросоюза вызван именно антироссийскими ограничениями и неконтролируемой миграцией.
Как пишет Financial Times (FT), в странах ЕС действительно наблюдается снижение поддержки новых антироссийских санкций, поскольку государства осознают последствия таких мер для экономики и бизнеса. По данным газеты, для одобрения действующих рестрикций потребовались недели «препирательств», в частности, по запрету на импорт стали, удобрений и бриллиантов из России.
Возражения по поводу новых санкций фиксируются в Греции, Португалии, Германии и Болгарии. Некоторые страны уже просили отменить запрет на покупку российской рыбы в качестве меры поддержки рыбоперерабатывающей промышленности.