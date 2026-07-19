Дмитриев: санкции против России не работают и обходятся ЕС более чем в €3 трлн

Как пишет Financial Times (FT), в странах ЕС действительно наблюдается снижение поддержки новых антироссийских санкций, поскольку государства осознают последствия таких мер для экономики и бизнеса. По данным газеты, для одобрения действующих рестрикций потребовались недели «препирательств», в частности, по запрету на импорт стали, удобрений и бриллиантов из России.