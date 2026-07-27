Песков рассказал о контактах с Telegram по восстановлению работы мессенджера
Россия продолжает взаимодействовать с мессенджером Telegram по вопросу восстановления доступа к платформе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
По его словам, переговорный процесс продолжается, но заметного продвижения со стороны мессенджера пока не наблюдается.
14 июля издание «Код Дурова» сообщило, что короткий домен Telegram t.me, который вечером 13 июля перестал работать, вновь стал доступен пользователям. После восстановления работы ссылки на каналы, публикации и профили снова открываются в браузере и перенаправляют пользователей в приложение Telegram. При этом, как отмечает издание, полное восстановление работы домена на устройствах всех пользователей может занять до суток.
11 июня Песков сказал, что все сервисы, которые находятся под ограничениями в России, могут вернуться, если будут соблюдать законодательство страны, пример показала игровая платформа Roblox. Roblox стала доступна россиянам 10 июня. Снятие ограничений подтвердило Минцифры. Ведомство уточнило, что платформа выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.