Песков рассказал о контактах с Telegram по восстановлению работы мессенджера

14 июля издание «Код Дурова» сообщило, что короткий домен Telegram t.me, который вечером 13 июля перестал работать, вновь стал доступен пользователям. После восстановления работы ссылки на каналы, публикации и профили снова открываются в браузере и перенаправляют пользователей в приложение Telegram. При этом, как отмечает издание, полное восстановление работы домена на устройствах всех пользователей может занять до суток.