Минцифры подтвердило снятие ограничений на работу Roblox в России
Российским пользователям стала доступна игровая онлайн-платформа Roblox, с нее сняли ограничения, сообщило Минцифры РФ в Max.
«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», – отметило ведомство.
10 июня «Ведомости» писали, что платформа стала доступна.
9 июня Минцифры РФ и Роскомнадзор направили в правоохранительные органы просьбу о снятии ограничений с платформы. Представители ведомств писали, что компания гарантирует ответственное поведение на рынке РФ. По данным Минцифры, в начале июня с платформой были согласованы условия для защиты прав и интересов пользователей.
Доступ к платформе ограничил Роскомнадзор еще в декабре 2025 г. Причиной блокировок тогда называли предполагаемое распространение материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, платформу обвиняли в распространении материалов с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ