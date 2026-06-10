Минцифры подтвердило снятие ограничений на работу Roblox в России

Доступ к платформе ограничил Роскомнадзор еще в декабре 2025 г. Причиной блокировок тогда называли предполагаемое распространение материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, платформу обвиняли в распространении материалов с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .