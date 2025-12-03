Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox

Как считает Роскомнадзор, игроки могут стать участниками террористических акций, нападений на школы и азартных игр. В самой игре, отмечает ведомство, дети сталкиваются с сексуальными домогательствами: их вынуждают отправлять интимные фотографии, склоняют к развратным действиям и насилию. В Роскомнадзоре подчеркнули, что Roblox привлекает внимание педофилов, которые знакомятся с детьми в чатах игры. Подобные случаи отмечаются как в США, так и в России.