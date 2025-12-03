Газета
Главная / Технологии /

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox

Власти обвинили сервис в распространении экстремизма и пропаганды ЛГБТ
Ведомости

Роскомнадзор сообщил, что ввел ограничения на доступ к американской игровой платформе Roblox. Как пояснили в ведомстве, на популярной у детей и подростков платформе обнаружены многочисленные материалы содержащих пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, призывы к насилию и пропаганда ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В РКН рассказали, что мониторинг Roblox неоднократно выявлял неспособность внутренней системы модерации обеспечить безопасность материалов. Так ведомство обнаружило в игровом пространстве неподобающий контент, «который может негативно сказаться на духовно-нравственном развитии детей и создать условия для совершения противоправных действий». 

Как считает Роскомнадзор, игроки могут стать участниками террористических акций, нападений на школы и азартных игр. В самой игре, отмечает ведомство, дети сталкиваются с сексуальными домогательствами: их вынуждают отправлять интимные фотографии, склоняют к развратным действиям и насилию. В Роскомнадзоре подчеркнули, что Roblox привлекает внимание педофилов, которые знакомятся с детьми в чатах игры. Подобные случаи отмечаются как в США, так и в России.

Roblox: что это такое и как меняет игровую индустрию

Медиа

Отмечается, что в 2025 г., на основании решений уполномоченных органов, Роскомнадзор неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

29 ноября Роскомнадзор заявил, что на игровой онлайн‑платформе Roblox в большом количестве присутствует неподобающий для детей контент, там создаются условия и предпосылки для противоправных действий.

3 декабря российские игроки пожаловались на сбой в работе Roblox. 46% пользователей сообщили о сбое в работе мобильного приложения игры, 35% – о сбое в работе сайта. Кроме того, жалобы поступили на общий сбой (15%) и сбой в работе личного кабинета (2%).

