В России произошел сбой в работе игры Roblox

Российские игроки пожаловались на сбой в работе Roblox. По состоянию на 11:45 мск поступило 1234 жалобы, 1191 из которых пришла за последний час. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступило из Хабаровской края, Сахалинской, Магаданской и Тюменской областей (по 3%), а также из Ханты-Мансийского автономного округа (2%).

46% пользователей сообщили о сбое в работе мобильного приложения игры, 35% – о сбое в работе сайта. Кроме того, жалобы поступили на общий сбой (15%) и сбой в работе личного кабинета (2%).

29 ноября Роскомнадзор заявил, что на игровой онлайн‑платформе Roblox в большом количестве присутствует неподобающий для детей контент, там создаются условия и предпосылки для противоправных действий.

