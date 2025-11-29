Роскомнадзор заявил о «неподобающем контенте» в популярном у детей Roblox
На игровой онлайн‑платформе Roblox в большом количестве присутствует неподобающий для детей контент, там создаются условия и предпосылки для противоправных действий, заявила пресс-служба Роскомнадзора (РКН).
На платформе содержится контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, приводит сообщение РКН «Интерфакс». По информации ведомства, с 2019 г. оно неоднократно направляло в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.
21 октября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что детские онлайн-платформы требуют усиленного контроля, поскольку из-за открытости и слабых механизмов модерации они стали удобной средой для злоумышленников.
Парламентарий говорил, что такие платформы, как Roblox, Discord и Minecraft, сегодня выполняют для подростков роль соцсетей, но без должного уровня контроля. Это создает благоприятные условия для киберпреступлений, вымогательства и психологического давления.
В сентябре МВД предупредило, что мошенники предлагают детям сфотографировать телефоны родителей или бабушек, а также зайти в их банковские приложения, чтобы якобы получить деньги в игре Roblox.