Roblox вводит биометрическую верификацию пользователей

Эксперты также обращают внимание на потенциальные риски для бизнеса Roblox. Финансовый директор компании Навин Чопра признал, что новые требования безопасности могут создать «потенциальные препятствия» для развития платформы. Специалисты предполагают, что ужесточение правил способно повлиять как на привлечение новых пользователей, так и на активность существующей аудитории.