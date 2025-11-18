Roblox вводит биометрическую верификацию пользователей
Игровая онлайн‑платформа Roblox объявила о введении обязательной возрастной верификации для доступа к чатам. Согласно информации агентства Bloomberg, с января 2026 г. пользователи будут обязаны подтверждать свой возраст с помощью фотографии или короткого видео.
Процедура предполагает загрузку биометрических данных, которые будут обработаны сторонним подрядчиком и незамедлительно удалены после завершения проверки. Компания подчеркивает, что не намерена хранить фото или видео пользователей на своих серверах.
Инициатива связана с необходимостью усилить защиту несовершеннолетних игроков. По данным Roblox, ежедневная аудитория платформы достигает 151 млн человек, причем около трети из них – дети младше 13 лет. Руководство платформы рассчитывает, что новые меры позволят снизить риски общения юных пользователей со злоумышленниками через встроенные чаты.
Между тем решение компании уже вызвало реакцию со стороны надзорных органов. Генеральные прокуроры нескольких американских штатов, включая Техас и Флориду, инициировали проверки и судебные разбирательства. Их обеспокоенность связана с сомнениями в эффективности существующих механизмов защиты детей на платформе.
Эксперты также обращают внимание на потенциальные риски для бизнеса Roblox. Финансовый директор компании Навин Чопра признал, что новые требования безопасности могут создать «потенциальные препятствия» для развития платформы. Специалисты предполагают, что ужесточение правил способно повлиять как на привлечение новых пользователей, так и на активность существующей аудитории.
21 октября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что детские онлайн-платформы требуют усиленного контроля, поскольку из-за открытости и слабых механизмов модерации они стали удобной средой для злоумышленников.