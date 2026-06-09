Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения с Roblox

Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения с RobloxСервис реализует комплекс мер для защиты детей от вредоносной информации
«В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Минцифры заявило, что в начале июня завершилось согласование с Roblox условий для защиты прав и интересов российских пользователей. По сообщению ведомства, компания признала неэффективность существующих технологий защиты детей.
Российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе «целого комплекса мер» для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей, добавили в министерстве.
Игровая платформа попала под ограничения Роскомнадзора в декабре 2025 г. Ведомство обосновало блокировку с предполагаемым распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).