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Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения с Roblox

Сервис реализует комплекс мер для защиты детей от вредоносной информации
Ведомости

С игровой онлайн-платформы Roblox могут снять ограничения, сообщили в Минцифры. Просьбу об этом ведомство и Роскомнадзор направили в правоохранительные органы.

«В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Минцифры заявило, что в начале июня завершилось согласование с Roblox условий для защиты прав и интересов российских пользователей. По сообщению ведомства, компания признала неэффективность существующих технологий защиты детей.

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Российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе «целого комплекса мер» для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей, добавили в министерстве.

Игровая платформа попала под ограничения Роскомнадзора в декабре 2025 г. Ведомство обосновало блокировку с предполагаемым распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

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