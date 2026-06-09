Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения с Roblox

Игровая платформа попала под ограничения Роскомнадзора в декабре 2025 г. Ведомство обосновало блокировку с предполагаемым распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).