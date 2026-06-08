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Зачем вводить идентификацию по возрасту на онлайн-платформах

Минцифры изучает опыт популярной у подростков платформы Roblox
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минцифры изучает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня. «В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка – это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы», – сказал министр. Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже движутся «по пути жестких ограничений». Минцифры изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по внедрению возрастной идентификации.

В январе Roblox начала внедрение верификации возраста по биометрии для доступа к общению в чатах. Гендиректор компании Дэвид Базуки в соцсети Х объяснял это необходимостью повышения безопасности на платформе. У пользователей до 13 лет будут скрыты некоторые данные аккаунта, включая адрес электронной почты и номер телефона, а общаться в чатах они смогут только с пользователями своей возрастной категории. Подтвердить возраст можно с помощью технологии распознавания лица или документа с фотографией. По данным компании, около трети из 150 млн ежедневных пользователей платформы составляют дети моложе 13 лет.

Идея внедрения возрастной идентификации на онлайн-платформах в России выглядит здравой – она помогает выстроить более понятные правила доступа к контенту и в целом повышает уровень защиты детей в цифровой среде, считает менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев. Сама по себе возрастная идентификация – задача решаемая: уже существуют механизмы идентификации через учетные записи, биометрию, банковские идентификаторы или интеграцию с государственными сервисами, замечает технический директор MD Audit компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) Юрий Тюрин.

83% россиян выступили бы за подтверждение возраста детей перед входом в соцсети

Общество

С технической точки зрения централизованно задачу можно решить через интеграцию с сервисом госуслуг, когда аккаунт некой онлайн-платформы будет привязан к аккаунту пользователя на «Госуслугах», рассуждает архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников. Но стоит очень аккуратно подойти к подобной интеграции и заранее ограничить доступ к информации, которую будет получать та или иная цифровая платформа с «Госуслуг», делает оговорку он. Например, на некоторых торговых площадках уже введено подтверждение возраста пользователя через мессенджер «Макс».

Технически задача решаема, но с неизбежными трудностями и дилеммами, согласен аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикатела» Роман Малышкин. Интеграция с «Госуслугами» сразу передает платформе паспортные данные и неприменима к детям без учетной записи, обращает внимание он. Более безопасная альтернатива – токенизация: государственный оператор, например Единая биометрическая система, выдает площадке лишь признак «старше 18», не раскрывая личность.

Основная сложность заключается не в технологии, а в балансе между точностью, масштабируемостью и пользовательским опытом. Платформам нужно обеспечить достоверность данных без избыточного усложнения регистрации и без потери аудитории, фиксирует Тюрин. Кроме того, важно учитывать разнородность сервисов: для соцсетей, маркетплейсов и образовательных платформ требования будут отличаться. Поэтому внедрение – это скорее комплексная перестройка процессов, чем просто добавление одного инструмента, отмечает он.

Реакция компаний

Wildberries уже использует механизмы верификации возраста для отдельных категорий товаров, продажа которых допускается только совершеннолетним, сказал представитель компании. Возраст подтверждается как курьерами, так и сотрудниками ПВЗ. Можно использовать и такие инструменты подтверждения, как «Макс». Представители «Яндекса» и VK отказались от комментариев. «Ведомости» также направили запрос в Ozon.

Ключевой вызов связан с защитой и хранением персональных данных, отмечает Тюрин. Чем глубже идентификация, тем выше риски утечек и требования к инфраструктуре безопасности. Также есть риск формального внедрения, когда механизмы существуют, но легко обходятся. Еще один вызов будет связан с тем, что часть популярных у российских пользователей площадок находятся за рубежом и, например, иностранные онлайн-магазины компьютерных игр вряд ли станут выполнять данное требование, обращает внимание Овчинников.

Реализация идентификации по возрасту в масштабе рунета потребует не менее 1–3 лет и десятков миллиардов рублей, считает Малышкин. Успешной универсальной системы, одновременно удобной, приватной и безопасной, в мире пока построить не удалось, замечает он. Есть пример в Южной Корее, Китае и Европе, но там есть проблемы с утечками, серыми аккаунтами, которые дети покупают для обхода ограничений, и правовым вакуумом при распознавании лица нейросетью. Подобные механизмы уже применяются или тестируются в Великобритании, Австралии и ряде стран ЕС, включая Францию, Испанию, Италию, Данию, Грецию, Кипр и Ирландию, подтверждает Горячев. Также распространен подход с возрастными слоями, когда доступ к функциям ограничивается в зависимости от категории пользователя, обращает внимание Тюрин.

С инициативами ввести более строгую идентификацию для коммуникации в интернете выступали и ранее.

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