Зачем вводить идентификацию по возрасту на онлайн-платформах

Реализация идентификации по возрасту в масштабе рунета потребует не менее 1–3 лет и десятков миллиардов рублей, считает Малышкин. Успешной универсальной системы, одновременно удобной, приватной и безопасной, в мире пока построить не удалось, замечает он. Есть пример в Южной Корее, Китае и Европе, но там есть проблемы с утечками, серыми аккаунтами, которые дети покупают для обхода ограничений, и правовым вакуумом при распознавании лица нейросетью. Подобные механизмы уже применяются или тестируются в Великобритании, Австралии и ряде стран ЕС, включая Францию, Испанию, Италию, Данию, Грецию, Кипр и Ирландию, подтверждает Горячев. Также распространен подход с возрастными слоями, когда доступ к функциям ограничивается в зависимости от категории пользователя, обращает внимание Тюрин.