Зачем вводить идентификацию по возрасту на онлайн-платформах

Зачем вводить идентификацию по возрасту на онлайн-платформахМинцифры изучает опыт популярной у подростков платформы Roblox
Минцифры изучает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня. «В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка – это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы», – сказал министр. Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже движутся «по пути жестких ограничений». Минцифры изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по внедрению возрастной идентификации.
В январе Roblox начала внедрение верификации возраста по биометрии для доступа к общению в чатах. Гендиректор компании Дэвид Базуки в соцсети Х объяснял это необходимостью повышения безопасности на платформе. У пользователей до 13 лет будут скрыты некоторые данные аккаунта, включая адрес электронной почты и номер телефона, а общаться в чатах они смогут только с пользователями своей возрастной категории. Подтвердить возраст можно с помощью технологии распознавания лица или документа с фотографией. По данным компании, около трети из 150 млн ежедневных пользователей платформы составляют дети моложе 13 лет.
Идея внедрения возрастной идентификации на онлайн-платформах в России выглядит здравой – она помогает выстроить более понятные правила доступа к контенту и в целом повышает уровень защиты детей в цифровой среде, считает менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев. Сама по себе возрастная идентификация – задача решаемая: уже существуют механизмы идентификации через учетные записи, биометрию, банковские идентификаторы или интеграцию с государственными сервисами, замечает технический директор MD Audit компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) Юрий Тюрин.
С технической точки зрения централизованно задачу можно решить через интеграцию с сервисом госуслуг, когда аккаунт некой онлайн-платформы будет привязан к аккаунту пользователя на «Госуслугах», рассуждает архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников. Но стоит очень аккуратно подойти к подобной интеграции и заранее ограничить доступ к информации, которую будет получать та или иная цифровая платформа с «Госуслуг», делает оговорку он. Например, на некоторых торговых площадках уже введено подтверждение возраста пользователя через мессенджер «Макс».
Технически задача решаема, но с неизбежными трудностями и дилеммами, согласен аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикатела» Роман Малышкин. Интеграция с «Госуслугами» сразу передает платформе паспортные данные и неприменима к детям без учетной записи, обращает внимание он. Более безопасная альтернатива – токенизация: государственный оператор, например Единая биометрическая система, выдает площадке лишь признак «старше 18», не раскрывая личность.
Основная сложность заключается не в технологии, а в балансе между точностью, масштабируемостью и пользовательским опытом. Платформам нужно обеспечить достоверность данных без избыточного усложнения регистрации и без потери аудитории, фиксирует Тюрин. Кроме того, важно учитывать разнородность сервисов: для соцсетей, маркетплейсов и образовательных платформ требования будут отличаться. Поэтому внедрение – это скорее комплексная перестройка процессов, чем просто добавление одного инструмента, отмечает он.
Реакция компаний
Ключевой вызов связан с защитой и хранением персональных данных, отмечает Тюрин. Чем глубже идентификация, тем выше риски утечек и требования к инфраструктуре безопасности. Также есть риск формального внедрения, когда механизмы существуют, но легко обходятся. Еще один вызов будет связан с тем, что часть популярных у российских пользователей площадок находятся за рубежом и, например, иностранные онлайн-магазины компьютерных игр вряд ли станут выполнять данное требование, обращает внимание Овчинников.
Реализация идентификации по возрасту в масштабе рунета потребует не менее 1–3 лет и десятков миллиардов рублей, считает Малышкин. Успешной универсальной системы, одновременно удобной, приватной и безопасной, в мире пока построить не удалось, замечает он. Есть пример в Южной Корее, Китае и Европе, но там есть проблемы с утечками, серыми аккаунтами, которые дети покупают для обхода ограничений, и правовым вакуумом при распознавании лица нейросетью. Подобные механизмы уже применяются или тестируются в Великобритании, Австралии и ряде стран ЕС, включая Францию, Испанию, Италию, Данию, Грецию, Кипр и Ирландию, подтверждает Горячев. Также распространен подход с возрастными слоями, когда доступ к функциям ограничивается в зависимости от категории пользователя, обращает внимание Тюрин.
С инициативами ввести более строгую идентификацию для коммуникации в интернете выступали и ранее.