С сентября девятиклассники начнут изучать обществознание по новому учебнику

С сентября девятиклассники начнут изучать обществознание по новому учебникуИм расскажут о традиционных ценностях, технологическом развитии и роли РФ в современном мире
С сентября все российские девятиклассники начнут изучать обществознание по новому учебнику под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Помощник президента Владимир Мединский выступил руководителем авторского коллектива. Учебник состоит из пяти разделов: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика», а также «Россия на пути в будущее». «Ведомости» ознакомились с его содержанием.
В первом разделе авторы предлагают школьникам разобраться в том, что такое личность, индивид, социализация и потребности человека. Отдельная глава посвящена его происхождению: рассматриваются религиозные представления о сотворении мира, эволюционная теория Дарвина и другие подходы. Также упоминается научно-фантастическая гипотеза инопланетного происхождения жизни, при этом подчеркивается, что объективно подтвержденной теории зарождения жизни на Земле и появления на ней человека до сих пор нет.
Еще один параграф посвящен традиционным ценностям российского общества. К ним авторы относят, в частности, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, коллективизм, крепкую семью, историческую память, а также преемственность поколений и единство народов России.
«Попытки стран Запада удержать лидерство на планете ведут к тому, что они стремятся подорвать суверенитет других государств. А проще всего это сделать именно через попытки разложить и дискредитировать поддерживающие единство общества ценности», – говорится в одном из абзацев. Там также отмечается, что новые элиты в западных странах активно подрывают традиционные ценности, для того чтобы удержать в своих руках власть. В этой же главе есть параграф, посвященный информационному пространству современного общества, где разбираются понятия «дезинформация», «фейк» и «информационная война».
Суверенитет в цифровую эпоху
Второй раздел делает акцент не только на том, как возникает государство и каковы его признаки, но и на суверенитете. «Это ключевой фактор сохранения государства и территориальной целостности страны. Реальным суверенитетом обладает сравнительно небольшое число стран», – говорится в одном из абзацев. Школьникам подробно рассказывают о государственных символах России, функциях государства, формах правления и территориального устройства. Особое внимание уделяется основам организации государственной власти в РФ.
В этом разделе также есть параграф «Цифровое государство». В нем рассказывается о больших данных, искусственном интеллекте, государственных информационных системах, портале «Госуслуги» и работе МФЦ. Авторы рассматривают цифровизацию как новую ступень развития госуправления. Правовой блок знакомит учащихся с Конституцией, системой законодательства, правоотношениями и юридической ответственностью, понятиями «гражданин» и «гражданство».
Вера, знания и культура
Раздел «Культура» посвящен материальной и духовной культуре, роли искусства в жизни общества, госполитике в сфере культуры и достижениям деятелей искусства. В него также входят параграфы о религии, образовании и науке. Религия, например, описана как важный общественный институт, говорится о ее роли в истории и культуре страны и об основных религиозных направлениях. В параграфе про образование упоминается переход России на новую модель: вместо схемы «бакалавриат – магистратура» вводятся два уровня – базовый и специализированный. В параграфе про науку подчеркивается вклад российских ученых в изобретения, изменившие мир. Упоминается открытие Периодической системы химических элементов, изобретение парашюта и телевидения, первый полет человека в космос, а также современные достижения.
От рынка до кредитной карты
Раздел «Экономика» знакомит школьников с базовыми экономическими понятиями и механизмами. В нем объясняются категории спроса и предложения, термины: рынок, торговля, деньги, производство, конкуренция и предпринимательство. Авторы показывают, как функционирует хозяйственная система, денежно-кредитная политика, каким образом взаимодействуют производители и потребители, почему формируются цены на товары и услуги. Отдельные параграфы посвящены роли государства в экономике и финансовому поведению семьи. В разделе также уделяется внимание финансовой грамотности. На конкретных примерах объясняется, как работают банковские карты, кредиты, сбережения и семейный бюджет. Авторы разбирают принципы ответственного финансового поведения и правила пользования современными инструментами, например кредитными картами.
Авторы учебника
Одним из центральных понятий первого параграфа раздела «Россия на пути в будущее» становится технологический суверенитет. Он определяется как способность страны обеспечивать себя критически важными технологиями и продукцией независимо от внешнего давления. Авторы отмечают, что особую актуальность задача обретения технологического суверенитета приобрела в условиях санкционного давления на Россию с 2014 г. В качестве стратегически важных направлений называются авиастроение, судостроение, радиоэлектроника, производство новых материалов, лекарств, программного обеспечения и других критически значимых технологий.
Значительная часть раздела посвящена высокотехнологичным отраслям. Отдельно рассказывается о Юрии Гагарине, современных проектах «Роскосмоса», разработке новой Российской орбитальной станции, ракетах «Амур-СПГ» и «Ангара». Отдельный параграф посвящен национальным целям России до 2030 и 2036 гг. Учебник подробно перечисляет официальные приоритеты государства: поддержка семьи, развитие талантов, патриотическое воспитание, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация экономики и государственного управления.
Многополярный мир и миссия России
Россия рассматривается как цивилизация, которая начала складываться одновременно с формированием государственности в IX в. Помимо этого представлены две современные тенденции мирового развития – глобализация и многополярность. Авторы подчеркивают: сохранение многолинейности развития – залог будущего человечества. «Однако с конца XV в. и до наших дней продолжается колониальная экспансия западной цивилизации, которая долгое время пыталась представить себя как единственную высокоразвитую цивилизацию», – говорится в учебнике. Ее технологические и военные преимущества, а также развитые социальные институты использовались для установления господства, колониального подчинения других народов и распространения собственного мировоззрения.
Авторы отмечают, что в концу ХХ в. сложилась картина абсолютной гегемонии Запада, который устранил последнего конкурента в лице СССР. Но ко второй четверти XXI в. мир подходит в условиях возрождения многополярности. «Россия в этих условиях приняла на себя миссию лидера установления нового миропорядка, основанного на многополярности», – подчеркивают они. В этом же параграфе говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и надеется, что западные государства осознают «бесперспективность своей конфронтационной политики».
Вызовы для будущего
Среди ключевых вызовов для будущего России авторы называют демографическую проблему. Она сопровождается картинкой семьи и подписью: «Многодетная семья – это трое детей и больше. Лучше – больше». В учебнике говорится, что во многих развитых странах в результате «второго демографического перехода» снизилась рождаемость, люди начали воспринимать детей как помеху своей жизни и карьере, стало больше малодетных и неполных семей. Все это привело к сокращению и старению населения. Демографическая проблема повлекла за собой миграционную, говорится там же. Потребность в рабочей силе вызвала приток мигрантов из стран Глобального Юга. Следствием этого стали серьезные конфликты в большинстве развитых стран. «Оказалось, что далеко не все из них уважают обычаи и культуру своих новых мест пребывания, а некоторые оказались заражены экстремистскими идеями», – говорится в учебнике. В числе других вызовов называется и геополитическая ситуация. Отдельно упоминаются санкции против России, ограничения на участие ученых в международных исследованиях и спортсменов в соревнованиях, а также заморозка валютных резервов.
В обществознании – как в школьном учебном предмете – сочетаются элементы истории, логики, экономики и различные аспекты общественных отношений, а также права, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Если раньше этот предмет преподавался с 6-го класса, то с этого года – по новому федеральному стандарту – изучение предмета начнется в 9-м классе. Илюхин напомнил, что некоторая часть содержания предмета ушла в курс истории. Существенное сокращение количества часов привело к изменению и образовательного стандарта, т. е. содержания. По его словам, образование в целом становится более практико-ориентированным, и обществознание в этом смысле не исключение.
Появление в учебнике раздела «Россия на пути в будущее» связано с изменением общественно-политической повестки последних лет, говорит политолог Александр Немцев. Если раньше будущее России рассматривалось через интеграцию с глобальным миром, сотрудничество с Западом и привлечение инвестиций, то после начала специальной военной операции акцент сместился на идеи самостоятельного развития и суверенитета. По его словам, авторы учебника пытаются ответить на запрос общества о том, каким может быть будущее страны в новых условиях.
«В учебнике сделана попытка объяснить молодому поколению, что будущее есть, оно мирное, созидательное, но самостоятельное», – пояснил Немцев. По его словам, авторы стремятся задать рамку этого будущего, которую затем каждый учитель сможет по-своему интерпретировать. Через весь учебник также проходит идея суверенитета. При этом речь идет не о закрытости от мира, а о том, что Россия готова сотрудничать на равных при уважении собственных интересов, заключил эксперт.