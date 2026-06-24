С сентября девятиклассники начнут изучать обществознание по новому учебнику

Среди ключевых вызовов для будущего России авторы называют демографическую проблему. Она сопровождается картинкой семьи и подписью: «Многодетная семья – это трое детей и больше. Лучше – больше». В учебнике говорится, что во многих развитых странах в результате «второго демографического перехода» снизилась рождаемость, люди начали воспринимать детей как помеху своей жизни и карьере, стало больше малодетных и неполных семей. Все это привело к сокращению и старению населения. Демографическая проблема повлекла за собой миграционную, говорится там же. Потребность в рабочей силе вызвала приток мигрантов из стран Глобального Юга. Следствием этого стали серьезные конфликты в большинстве развитых стран. «Оказалось, что далеко не все из них уважают обычаи и культуру своих новых мест пребывания, а некоторые оказались заражены экстремистскими идеями», – говорится в учебнике. В числе других вызовов называется и геополитическая ситуация. Отдельно упоминаются санкции против России, ограничения на участие ученых в международных исследованиях и спортсменов в соревнованиях, а также заморозка валютных резервов.