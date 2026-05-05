В партии власти подготовили книгу «Медведи. История «Единой России»

«Раз с учебником определились, учебнику быть. Тогда надо его писать корректно и желательно писать его, исходя из лучших традиций написания исторических книг, чтобы потом не было мучительно больно за написанные строки или не приходилось искать чего-то в других источниках», – говорил тогда Медведев. В пример того, как не нужно писать подобные книги, он как раз привел «Историю КПСС»: «Вот кто такой [Лев] Троцкий? Там была только одна характеристика – злейший враг ленинизма. Можно по-разному относиться к фигуре Троцкого, но она не исчерпывается этой формулировкой». По итогам заседания с руководителями исполкомов Медведев дал поручение о создании книги об истории партии.