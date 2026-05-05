В партии власти подготовили книгу «Медведи. История «Единой России»Ее написали после того, как идею ее создания поддержал председатель единороссов Дмитрий Медведев
В «Единой России» написали двухтомник об истории партии. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к администрации президента. Рабочее название первой части книги, которая уже готова к публикации, – «Медведи. История «Единой России». Часть 1».
Издание будет в двух томах, говорит источник «Ведомостей». В первом примерно на 400 страницах рассказано про 1990-е гг., создание партии, выборы в 2000-х гг., в том числе президентские выборы 2008 г., на которых победил Дмитрий Медведев (с 2012 г. – председатель «Единой России»). Также в книге затрагивается тема «тандема» Владимира Путина и Медведева. Так называют период 2008–2012 гг., когда первый занимал пост главы правительства, а второй – главы государства.
Книга написана в стиле нон-фикшн, добавляет собеседник «Ведомостей». Первый том может выйти летом – до старта избирательной кампании по выборам в Госдуму либо после ее начала. По словам источника, второй том тоже уже готов, осталась редактура. Его печать планируется к декабрю 2026 г. – к 25-летию «Единой России».
В октябре 2024 г. на встрече Медведева с руководителями исполкомов региональных отделений один из участников мероприятия предложил создать для членов партии учебник, который отразил бы развитие «Единой России», по аналогии с существовавшей в советское время «Историей КПСС». Председатель партии тогда идею поддержал, но сказал, что нужно соблюсти баланс в изложении – содержание и оценки в книге не должны «меняться от съезда к съезду».
«Раз с учебником определились, учебнику быть. Тогда надо его писать корректно и желательно писать его, исходя из лучших традиций написания исторических книг, чтобы потом не было мучительно больно за написанные строки или не приходилось искать чего-то в других источниках», – говорил тогда Медведев. В пример того, как не нужно писать подобные книги, он как раз привел «Историю КПСС»: «Вот кто такой [Лев] Троцкий? Там была только одна характеристика – злейший враг ленинизма. Можно по-разному относиться к фигуре Троцкого, но она не исчерпывается этой формулировкой». По итогам заседания с руководителями исполкомов Медведев дал поручение о создании книги об истории партии.
Партия «Единство и Отечество – вся Россия» была образована 1 декабря 2001 г., через полтора года после первого избрания Путина президентом.
Главный учитель
Это произошло в результате слияния прокремлевского «Единства» (его фронтировал глава МЧС Сергей Шойгу) и «Отечество – вся Россия» (ОВР; среди основных лиц – мэр Москвы Юрий Лужков, глава Татарстана Минтимер Шаймиев и другие тяжеловесы). Двумя годами ранее они столкнулись на выборах, и ОВР (список вел экс-премьер Евгений Примаков) с 13,33% голосов проиграла «Единству» (Шойгу), которое набрало 23,32% (немного уступив коммунистам). Предыдущая партия власти («Наш дом – Россия» Виктора Черномырдина), проиграв выборы 1999 г., ушла в прошлое.
Сравнивать КПСС и «Единую Россию» нельзя, говорит политолог Алексей Макаркин. «КПСС была не просто главной партией в стране и официально «руководящей и направляющей силой советского общества». Она полностью доминировала во всех сферах жизни советского общества и претендовала на мировую роль. Причем этот проект предусматривал лишь одну точку зрения», – сказал эксперт. Что касается «Единой России», то ее роль иная, говорит Макаркин: «Книга об истории партии будет рассчитана на партийный актив и на ветеранов партии. Это партия концентрации элиты».
Подобных книг об истории КПРФ и ЛДПР нет, отмечает Макаркин: «Создание такой книги о КПРФ приведет к тому, что в партии все переругаются относительно трактовки тех или иных событий – вроде выборов президента 1996 г., спикерства Геннадия Селезнева, двух пленумов партии в 2004 г. А у ЛДПР это будет скорее история Владимира Жириновского, потому что других основателей партии почти никто не помнит». Когда «Единая Россия» создавалась, она воспринималась как очередной вариант партии власти, ей никто не предсказывал такого долгого будущего, говорит Макаркин: «Сейчас же партия стала частью российского государства, и, видимо, в книге о «Единой России» рассказывается о том, как она шла к успеху».