Дмитрий Медведев обратился к представителям местной власти

Дмитрий Медведев обратился к представителям местной властиПредседатель «Единой России» поговорил с ними о проблемах и предложил создать основу для защиты муниципальных служащих
Партия «Единая Россия» планирует интегрировать предложения властей муниципального уровня в народную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 г. С призывом к местным властям активно включиться в работу по сбору наказов избирателей выступил председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на форуме «Малая Родина – сила России».
«Вы хорошо знаете жизнь людей на местах, конечно, вы вносите свой вклад в решение проблем муниципалитетов. И, конечно, ваше мнение для нашей партии, для всех нас, особенно важно», – обратился он. Представители «Единой России» составляют 84% от общего числа местных депутатов (более 130 000 человек), поэтому работа МСУ напрямую ассоциируется с деятельностью и достижениями партии власти, уверен Медведев. «Местный уровень всегда был и будет ближе всего к людям, поэтому он очень важен для них», – указал он на значимость работы муниципальных властей.
Вместе с тем Медведев обозначил ряд проблем «на местах», над которыми необходимо работать. Например, не решен вопрос нехватки квалифицированных кадров и их текучести. «Приобретя опыт, люди часто уходят с муниципальных позиций на другую работу. Причиной, понятно, являются низкие зарплаты сотрудников. Решать эту проблему надо комплексно – не только финансовыми способами, но и при помощи нематериальных бонусов», – призвал он. В качестве примера Медведев привел целевые образовательные программы для профессионального роста в муниципальных кадрах. Наиболее остро это ощущается прежде всего в сфере ЖКХ, отметил выступающий.
Не менее важный вопрос – переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
Медведев отметил, что «Единая Россия» должна уделять этому особое внимание и вести мониторинг реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилфонда. «Еще более сложная ситуация в наших приграничных регионах, которые ежедневно находятся под ударами противника. Там много разрушений. Восстановление разрушенного – это общая государственная задача, в которой будут активно участвовать и муниципалитеты», – указал председатель «Единой России».
Он сказал и о возвращении к мирной жизни военных, вернувшихся с фронта. Для них действует множество федеральных мер поддержки, но нужно, чтобы и местные власти предлагали свои инициативы. «Ведь ветераны – это мощный кадровый ресурс для органов МСУ», – заявил Медведев. По его словам, за последние три года порядка 1500 участников спецоперации были избраны депутатами от «Единой России».
В заключение Медведев призвал создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые «добросовестными действиями» приносят пользу региону. «Понимаю, что подчас бывает весьма нелегко. Полагаю, что государству нужно сделать необходимые шаги, создать нормативную основу для защиты муниципальных служащих, которые занимаются своей деятельностью», – указал он.
Муниципальная власть сегодня работает в условиях крайне ограниченных ресурсов, но именно на муниципалитеты приходится основной объем повседневных задач – от состояния системы ЖКХ и благоустройства до переселения из аварийного жилья, сказала «Ведомостям» директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.
«По сути, это уровень, где государственная политика становится максимально осязаемой: любые сбои здесь напрямую влияют на восприятие власти в целом», – обращает внимание она. Представители муниципалитетов находятся в постоянной коммуникации с жителями, поэтому диалог – важное условие эффективности государственной политики, считает эксперт.
В условиях нарастания критических настроений в обществе результаты «Единой России» будут зависеть от того, насколько эффективно удастся мобилизовать лояльный электорат, говорит политолог Владимир Слатинов. Ключевую роль в этом процессе играют как раз местные власти, отсюда к ним и такое внимание, отмечает он. Также на фоне реформы местного самоуправления и упразднения низового уровня МСУ во многих регионах центру важно продемонстрировать, что их «не бросили», рассуждает Слатинов.
«Федеральная власть понимает, что муниципальные служащие имеют электоральное значение в контексте ближайших выборов», – полагает эксперт.
Форум организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента.