Дмитрий Медведев обратился к представителям местной власти

«Вы хорошо знаете жизнь людей на местах, конечно, вы вносите свой вклад в решение проблем муниципалитетов. И, конечно, ваше мнение для нашей партии, для всех нас, особенно важно», – обратился он. Представители «Единой России» составляют 84% от общего числа местных депутатов (более 130 000 человек), поэтому работа МСУ напрямую ассоциируется с деятельностью и достижениями партии власти, уверен Медведев. «Местный уровень всегда был и будет ближе всего к людям, поэтому он очень важен для них», – указал он на значимость работы муниципальных властей.