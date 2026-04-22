ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в 2026 году: нововведения, расписание и правила сдачи

ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в 2026 году: нововведения, расписание и правила сдачиОсновные изменения сводятся к корректировке сроков проведения экзаменов
В этом году выпускники школ будут сдавать единый госэкзамен (ЕГЭ), девятиклассники – основной госэкзамен (ОГЭ). А школьники 4–8-х и 10-х классов уже начали писать всероссийские проверочные работы (ВПР), завершающие учебный год.
Даты проведения
Проведение ЕГЭ разделено на три этапа: досрочный (20 марта – 20 апреля), основной (1 июня – 9 июля) и дополнительный (4–25 сентября).
ОГЭ организуют по той же схеме: досрочный этап состоится с 21 апреля по 18 мая, основной – со 2 июня по 6 июля, дополнительный – с 3 по 25 сентября.
ВПР запланированы на период с 20 апреля по 20 мая, при этом конкретные даты по предметам школы устанавливают самостоятельно (в прошлом году школьники писали проверочные работы с 11 апреля по 16 мая. – «Ведомости»).
Порядок сдачи экзаменов
Для того чтобы получить аттестат за 11 классов обучения, выпускники должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику базового или профильного уровня. Остальные предметы сдаются по желанию. В утвержденный список дисциплин входят обществознание, история, биология, химия, физика, география, иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологи. Для поступления в большинство вузов потребуется сдача ЕГЭ не менее чем по трем предметам.
Чтобы получить аттестат за девятый класс, необходимо иметь зачет за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору. Они аналогичны со списком по выбору для ЕГЭ за исключением того, что в ОГЭ по иностранным языкам не включен китайский.
В 2026 г. учащиеся девятых классов из 12 регионов могут сдавать только два обязательных предмета ОГЭ – русский язык и математику, если планируют пойти в колледж. К таким регионам относятся Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Московская, Липецкая, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тюменская области.
Обязательными предметами ВПР для всех классов являются русский язык и математика, говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора. Обучающиеся 4-х классов помимо этих двух предметов напишут работу по одной из дисциплин на основе случайного выбора: окружающий мир, литературное чтение, иностранный язык. В 5–8-х и 10-х классах помимо русского языка и математики пройдут ВПР по двум предметам на основе случайного выбора. В 5-х и 6-х классах это один из предметов социально-гуманитарного цикла (история, литература, иностранный язык) и один из предметов естественно-научного цикла (география или биология).
В 7-х классах выборка случайных предметов расширится: к ним добавится физика и информатика, а в 8-х классах – обществознание и химия, следует из данных Рособрнадзора. Участниками ВПР в 2026 г. станут обучающиеся 4–8-х и 10-х классов из 36 795 школ по всей России.
Сколько человек будут сдавать ГИА
На участие в ЕГЭ в 2026 г. зарегистрировалось более 747 000 человек (почти на 5% больше, чем годом ранее, когда заявки подали 712 000. – «Ведомости»), на ОГЭ – свыше 1,7 млн, рассказал в интервью «Ведомостям» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В феврале на пресс-конференции, посвященной подготовке к экзаменационной кампании, он уточнил, что больше всего участников зарегистрировалось на сдачу ЕГЭ по профильной математике – более 371 000 человек (+10% по сравнению с прошлым годом). Среди предметов по выбору самым популярным остается ЕГЭ по обществознанию – его выбрали более 296 000 (около 40% сдающих). Музаев отметил, что востребованность этой дисциплины снизилась по сравнению с прошлым годом, но не упомянул, на сколько процентов.
Главные изменения
Одним из самых заметных изменений этого года стало смещение сроков проведения ВПР, говорит ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А. Пинского НИУ ВШЭ Илья Денисенко. Это можно связать с попыткой более полно использовать учебное время до завершения программы. Похожая логика просматривается и в расписании государственной итоговой аттестации – ЕГЭ и ОГЭ.
Основное новшество в 2026 г. состоит в том, что отныне по поручению президента ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня, говорил в интервью «Ведомостям» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Выпускники, как объяснил он, спокойно сходят на последние звонки и после этого пойдут на экзамен.
Перенос ключевых оценочных процедур на более поздние даты, по словам Денисенко, можно рассматривать и как попытку вернуть маю статус полноценного учебного времени, а не только периода организационного завершения года, заключил он.
Изначально ВПР планировались как инструмент единой оценки всех школьников страны по единым материалам и оценки за них не рекомендовалось ставить в журнал, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Сейчас все больше ВПР проходят в компьютерной форме. Чтобы снизить нагрузку на школьников, Рособрнадзор и Минпросвещения разрешили засчитывать их результаты как промежуточную аттестацию – т. е. как оценку за годовую контрольную работу. Но это решение все еще остается за школой, подчеркнул он. По словам Илюхина, ВПР – это прежде всего инструмент для выявления пробелов в подготовке отдельных учеников, а не механизм итогового контроля. Однако на практике многие школы воспринимают их именно как форму оценки, из-за чего результаты не всегда отражают реальный уровень знаний, заключил он.