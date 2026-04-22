ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в 2026 году: нововведения, расписание и правила сдачи

Изначально ВПР планировались как инструмент единой оценки всех школьников страны по единым материалам и оценки за них не рекомендовалось ставить в журнал, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Сейчас все больше ВПР проходят в компьютерной форме. Чтобы снизить нагрузку на школьников, Рособрнадзор и Минпросвещения разрешили засчитывать их результаты как промежуточную аттестацию – т. е. как оценку за годовую контрольную работу. Но это решение все еще остается за школой, подчеркнул он. По словам Илюхина, ВПР – это прежде всего инструмент для выявления пробелов в подготовке отдельных учеников, а не механизм итогового контроля. Однако на практике многие школы воспринимают их именно как форму оценки, из-за чего результаты не всегда отражают реальный уровень знаний, заключил он.