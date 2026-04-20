Глава Рособрнадзора считает «поколение ЕГЭ» костяком всей экономики
Суждения о «поколении ЕГЭ» носят субъективный характер. Многим из этих людей сейчас по 30, 35, 40 лет, они составляют костяк во всех отраслях экономики. России есть чем гордиться в сфере IT, инженерии, атомной, военной промышленности и др. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям».
Он напомнил, что два года назад на ВДНХ проводился всероссийский проверочный ЕГЭ для родителей на 45 минут. Было выбрано девять самых легких вопросов из КИМ по истории. Процент правильных ответов взрослых, которые не относятся к поколению ЕГЭ, составил 57%. По мнению Музаева, когда кто-то критикует ЕГЭ, он не понимает, как устроен КИМ.
«Тот же экзамен по истории сейчас невозможно сдать, просто выучив даты, когда и что произошло. Сегодня вопросы строятся вокруг предпосылок: почему произошло то или иное событие. И здесь включается логическое мышление, формируется общая картина мира», – пояснил он.
Глава Рособрнадзора привел в качестве примера вопрос о юбилейной монете. В таком случае ребенку нужно изучить монету, понять, какому событию посвящено изображение на ней и выполнить задание, связанное с ним. Для выполнения такого задания необходимо разбираться в истории. По его словам, в вариантах с выбором нескольких ответов, где нужно выстроить их в определенной логической последовательности или выбрать неверные суждения, невозможно угадать. Процент решений таких заданий при незнании того, о чем идет речь, практически равен нулю.
Музаев добавил, что после 2013 г. ЕГЭ постоянно совершенствуется. В частности, появилась устная часть в иностранном языке, в задания включили практический контекст, а экзамен по литературе фактически превратился в несколько мини-сочинений.
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен в школе и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится в России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор.