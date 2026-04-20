Анзор Музаев: «Все хотят, чтобы не было экзаменов»

Когда кто-то критикует ЕГЭ и говорит, что это заучивание и зубрежка, он просто не понимает и не смотрел, как устроен КИМ. Например, тот же экзамен по истории сейчас невозможно сдать, просто выучив даты, когда и что произошло. Сегодня вопросы строятся вокруг предпосылок: почему произошло то или иное событие. И здесь включается логическое мышление, формируется общая картина мира. Например, может быть вопрос о юбилейной монете, выпущенной в таком-то году. Какому событию эта монета посвящена, что на ней отчеканено и как это связано с датой? Ребенку нужно включить мозг: посмотреть на монету, прочитать, что на ней, увидеть какой-то памятник, понять, про что это, чему посвящено – какой-то битве, какому-то важному для нашей страны событию. После этого нужно выполнить задание, связанное с изображением. И на это невозможно натаскать. Это можно только понимать и разбираться в истории. У нас уже давно нет «угадайки», хотя некоторые продолжают упрямо говорить, что она все еще есть в КИМ. Да, есть варианты с выбором нескольких предлагаемых ответов, и их надо, например, выстроить в определенной логической последовательности или выбрать неверные суждения. Невозможно это угадать. Процент решений таких заданий, если ты не знаешь, о чем идет речь, практически равен нулю.