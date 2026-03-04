С 2027 года школьники будут сдавать устный экзамен по истории для допуска к ОГЭ

С 2027 года школьники будут сдавать устный экзамен по истории для допуска к ОГЭНагрузка на школы вырастет, но сам экзамен может оказаться формальным допуском к итоговой аттестации
С 2027/28 учебного года девятиклассники должны будут сдавать устный экзамен по истории для допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ). Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов, пояснил представитель пресс-службы Минпросвещения. Это поможет им научиться отстаивать свою точку зрения, спорить с разными мнениями и формировать собственное отношение к историческим личностям и событиям, добавил он. По словам представителя министерства, экзаменационные материалы будут соответствовать содержанию государственных учебников по истории.
По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, новый экзамен повысит качество изучения истории в школах и сделает уроки более содержательными. В ближайшее время Федеральный институт педагогических измерений (подведомственная организация Рособрнадзора) начнет разработку моделей проведения и заданий для этого экзамена. Ежегодно экзамен будет сдавать более 1,5 млн школьников, добавил Музаев.
Устный экзамен по истории может продемонстрировать гражданскую зрелость учеников, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. При этом она считает, что оценивание этого экзамена может быть субъективным, особенно если речь идет не о запоминании дат, а о формировании исторического мышления. «Школы также будут заинтересованы, чтобы ребята сдали, иначе они не будут допущены к ОГЭ и не получат документ об основном общем образовании», – подчеркнула она. Это дополнительная нагрузка на школы, детей и педагогов, включая организационные расходы и оплату труда учителей, которые будут участвовать в процессе, добавила Абанкина. В первую очередь возрастет нагрузка на учителей истории, отмечает ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития образования РАНХиГС Наталья Тарасова. В целом же она признает, что уроки истории – важный элемент формирования национальной идентичности и гражданского сознания. Ее изучение помогает развивать критическое мышление и способности анализировать исторические события, закономерности развития общества и государства, понимать современные геополитические вызовы, пояснила она.
Введение устного экзамена по истории в 9-м классе отражает общий курс государства на усиление роли этого предмета в системе образования – от школы до вуза. В приемную кампанию 2026/27 учебного года университеты смогут самостоятельно выбрать между историей и обществознанием в качестве обязательного предмета для поступления. Это коснется 20 направлений, включая «конфликтологию», «таможенное дело», «социологию», «социальную работу», «юриспруденцию», «рекламу и связи с общественностью» и др. При этом предполагается, что в рамках приемной кампании 2027/28 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний к данным направлениям уже в качестве обязательного.
Идею сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления во все гуманитарные вузы в июне 2025 г. высказал президент России Владимир Путин. Озвучивший ее ректор МГИМО Анатолий Торкунов пояснял, что значительная часть поступающих в такие университеты сдают ЕГЭ по обществознанию, а в курсе истории присутствуют в том числе обществоведческие понятия.
Обществознание является интегративной дисциплиной, которая объединяет элементы экономики, права, философии и психологии, указывает Тарасова. Падение ее значимости может привести к снижению мотивации изучать смежные предметы, считает она. Количество выпускников, выбирающих ЕГЭ по обществознанию, может резко сократиться, поскольку уменьшится число направлений в вузах, где требуются результаты этого экзамена, заключила эксперт.