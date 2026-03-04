С 2027 года школьники будут сдавать устный экзамен по истории для допуска к ОГЭ

Устный экзамен по истории может продемонстрировать гражданскую зрелость учеников, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. При этом она считает, что оценивание этого экзамена может быть субъективным, особенно если речь идет не о запоминании дат, а о формировании исторического мышления. «Школы также будут заинтересованы, чтобы ребята сдали, иначе они не будут допущены к ОГЭ и не получат документ об основном общем образовании», – подчеркнула она. Это дополнительная нагрузка на школы, детей и педагогов, включая организационные расходы и оплату труда учителей, которые будут участвовать в процессе, добавила Абанкина. В первую очередь возрастет нагрузка на учителей истории, отмечает ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития образования РАНХиГС Наталья Тарасова. В целом же она признает, что уроки истории – важный элемент формирования национальной идентичности и гражданского сознания. Ее изучение помогает развивать критическое мышление и способности анализировать исторические события, закономерности развития общества и государства, понимать современные геополитические вызовы, пояснила она.