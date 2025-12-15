Эксперимент со сдачей двух экзаменов ОГЭ расширят с 3 до 12 регионов

Пока рано говорить об успешности или неуспешности эксперимента: прошло слишком мало времени, а оценивать его результаты корректно лишь с точки зрения долгосрочных эффектов, считает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Важно смотреть на долгосрочные образовательные и профессиональные траектории детей и молодежи и то, как будет складываться их дальнейшее распределение, пояснил он. По словам Терентьева, логика расширения эксперимента заключается в том, что в него включаются регионы с более разнообразными социально-экономическими и демографическими условиями, указал он. «На мой взгляд, это необходимо для того, чтобы протестировать решение в более разнородной среде и понять, насколько оно устойчиво и применимо в разных контекстах», – добавил он.