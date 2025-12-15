Эксперимент со сдачей двух экзаменов ОГЭ расширят с 3 до 12 регионов

Эксперимент со сдачей двух экзаменов ОГЭ расширят с 3 до 12 регионовНесмотря на позитивные промежуточные итоги, оценивать его эффективность пока преждевременно, говорят эксперты
Эксперимент по сдаче двух предметов – русского языка и математики – в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) расширится еще на девять регионов помимо изначальных Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Такие поправки ко второму чтению инициативы одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили в правительстве.
Автором поправок стало Министерство просвещения. Правительственный законопроект 2 декабря был одобрен Госдумой в первом чтении. Предполагалось, что эксперимент расширится еще на пять регионов – Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. В одобренных правкомиссией поправках ко второму чтению к ним добавили еще четыре субъекта: Мурманскую и Смоленскую области, а также Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Таким образом, в случае принятия закона суммарно в эксперименте примут участие 12 регионов, а его действие продлится до 2029 г.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что цель эксперимента – расширить возможности выпускников основного общего образования для поступления в учреждения системы среднего профессионального образования (СПО), а также обеспечить региональные рынки труда квалифицированными рабочими и специалистами среднего звена.
Закон об экспериментальной сдаче ОГЭ подписал президент Владимир Путин 1 апреля 2025 г. Согласно его условиям, в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области выпускники девятых классов могли поступить в техникумы и колледжи по упрощенной процедуре. Для этого им было достаточно сдать экзамены по двум предметам вместо четырех: по русскому языку и математике. По данным Рособрнадзора, 1,66 млн выпускников девятых классов в 2025 г. сдавали ОГЭ.
Министр просвещения Сергей Кравцов назвал результаты эксперимента успешными. На профильном совещании в сентябре 2025 г. он отметил, что востребованность колледжей возросла, а абитуриенты стали чаще выбирать рабочие специальности. В 2025 г. в эксперименте участвовало 39 000 московских выпускников 9-х классов, или 33,3% от общего числа сдававших ОГЭ в регионе, говорится в пресс-релизе Минпросвещения. В Липецкой области поступление в учреждения СПО выбрали рекордные 63,2% девятиклассников. А в Санкт-Петербурге прием в колледжи вырос до 80%, рассказывала вице-губернатор города Ирина Потехина.
На совещании с Кравцовым представители регионов отметили эффективность эксперимента и попросили министра продлить его на 2025/26 учебный год. Пилотный проект показал, что изменение подхода к отбору в техникумы и колледжи способно решить поставленные задачи, в том числе увеличить спрос среди девятиклассников на рабочие специальности, считает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», заслуженный учитель РФ Наталия Семенцова. Этот подход также позволяет примерно на четверть снизить стрессовую нагрузку – как на учеников, не планирующих продолжать обучение в 10-м классе, так и на учителей, задействованных в проведении и проверке ОГЭ. «Теперь эксперимент мог бы продолжиться в большем числе регионов страны, чтобы в полной мере оценить эффективность нововведения при различных условиях и перспективность подхода для снижения дефицита кадров по рабочим специальностям», – указала она.
Пока рано говорить об успешности или неуспешности эксперимента: прошло слишком мало времени, а оценивать его результаты корректно лишь с точки зрения долгосрочных эффектов, считает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Важно смотреть на долгосрочные образовательные и профессиональные траектории детей и молодежи и то, как будет складываться их дальнейшее распределение, пояснил он. По словам Терентьева, логика расширения эксперимента заключается в том, что в него включаются регионы с более разнообразными социально-экономическими и демографическими условиями, указал он. «На мой взгляд, это необходимо для того, чтобы протестировать решение в более разнородной среде и понять, насколько оно устойчиво и применимо в разных контекстах», – добавил он.