Власти утвердили расписание ЕГЭ-2026

Рособрнадзор заявлял в августе, что изменений в контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 г. не будет. При этом в рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов.