Власти утвердили расписание ЕГЭ-2026

Власти утвердили расписание ЕГЭ-2026Экзаменационный период продлится с 1 по 19 июня
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ-2026 – основной экзаменационный период продлится с 1 по 19 июня. Приказ размещен на портале правовых актов.
Согласно документу, запланированы следующие даты экзаменов:
1 июня – история, литература и химия,
4 июня – русский язык,
8 июня – математика,
11 июня – обществознание и физика,
15 июня – биология, география и иностранные языки (письменная часть),
18 и 19 июня – иностранные языки (устная часть) и информатика.
На 22–25 июня запланированы резервные даты для сдачи экзаменов по всем предметам. Также 8 и 9 июля можно пересдать один из предметов. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.
Рособрнадзор заявлял в августе, что изменений в контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 г. не будет. При этом в рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов.