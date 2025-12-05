Газета
Главная / Общество /

Власти утвердили расписание ЕГЭ-2026

Экзаменационный период продлится с 1 по 19 июня
Ведомости

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ-2026 – основной экзаменационный период продлится с 1 по 19 июня. Приказ размещен на портале правовых актов.

Согласно документу, запланированы следующие даты экзаменов:

  • 1 июня – история, литература и химия,

  • 4 июня – русский язык,

  • 8 июня – математика,

  • 11 июня – обществознание и физика,

  • 15 июня – биология, география и иностранные языки (письменная часть),

  • 18 и 19 июня – иностранные языки (устная часть) и информатика.

На 22–25 июня запланированы резервные даты для сдачи экзаменов по всем предметам. Также 8 и 9 июля можно пересдать один из предметов. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени. 

Рособрнадзор заявлял в августе, что изменений в контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 г. не будет. При этом в рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов.

