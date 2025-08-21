Рособрнадзор: изменений в контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет

В 2025 г. основной период ЕГЭ в России прошел с 23 мая по 23 июня. Почти 682 000 человек приняли участие в основном периоде сдачи ЕГЭ-2025 (в 2024 г. их было более 665 000 человек), из них свыше 631 000 – выпускники этого года. 6820 участников сдали по одному предмету на 100 баллов, 331 человек – по два, 13 человек – три и одна выпускница из Москвы – по четырем.