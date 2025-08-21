Газета
Рособрнадзор: изменений в контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) не стал вносить изменения в структуру и содержание контрольных материалов ОГЭ и ЕГЭ в 2026 г. Это следует из заявления Рособрнадзора.

«Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют», – говорится в сообщении.

Уточняется, что содержание контрольных материалов приведено в соответствие со школьной программой, на экзаменах ученики показывают общий результат всех лет обучения. Вместе с тем, в рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов.

В школах появится новый предмет «История нашего края»

Общество

В 2025 г. основной период ЕГЭ в России прошел с 23 мая по 23 июня. Почти 682 000 человек приняли участие в основном периоде сдачи ЕГЭ-2025 (в 2024 г. их было более 665 000 человек), из них свыше 631 000 – выпускники этого года. 6820 участников сдали по одному предмету на 100 баллов, 331 человек – по два, 13 человек – три и одна выпускница из Москвы – по четырем.

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны и нужен для проверки знаний школьной программы.

