В школах появится новый предмет «История нашего края»
В российских школах с нового учебного года вводится курс «История нашего края», который будут изучать учащиеся 5–7-х классов вместо обществознания. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
По ее словам, изменения в школьной программе направлены на воспитание у детей интереса к истории и культуре родного региона.
Кроме того, в школах появится должность медицинской сестры-специалиста, обновят стандарты оснащения медпунктов. Контрольные работы, включая всероссийские проверочные работы (ВПР), будут занимать не более 10% учебного времени по каждому предмету.
В ряде образовательных учреждений в пилотном режиме введут систему оценок за поведение, сообщает Львова-Белова. Также родители получат возможность присутствовать на ЕГЭ, чтобы следить за созданием комфортных условий для выпускников и отстаивать их права.
В июле Минпросвещения РФ установило недельную нагрузку для учащихся 1-4-х классов в пределах максимально допустимых норм. С 1 сентября первоклассники будут заниматься от 20 до 21 часа в неделю. Со второго по четвертый классы нагрузка составит от 23 до 26 часов. Продолжительность обучения зависит от выбранного федерального учебного плана.
За четыре года обучения общее количество учебных занятий должно быть не менее 2966 часов и не более 3305 часов, независимо от того, установлена ли в школе пятидневная или шестидневная учебная неделя.