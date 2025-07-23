Минпросвещения назвало оптимальное число часов учебы для младшеклассников
Минпросвещения РФ установило недельную нагрузку для учащихся 1-4-х классов в пределах максимально допустимых норм. С 1 сентября 2025 г. первоклассники будут заниматься от 20 до 21 часа в неделю. Со второго по четвертый классы нагрузка составит от 23 до 26 часов. Продолжительность обучения зависит от выбранного федерального учебного плана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
За четыре года обучения общее количество учебных занятий должно быть не менее 2966 часов и не более 3305 часов, независимо от того, установлена ли в школе пятидневная или шестидневная учебная неделя.
В июле Минпросвещения РФ в сотрудничестве с Рособрнадзором впервые официально зафиксировало, что такое «контрольные работы». По словам замглавы Рособрнадзора Евгения Семченко, был также установлен лимит по количеству часов, отведенных на них.
В конце июня Минпросвещения информировало, что с 1 сентября классные руководители будут ставить оценки за поведение в школах с учетом мнения других учителей и администрации учебного заведения.