Минпросвещения назвало оптимальное число часов учебы для младшеклассников

Минпросвещения РФ установило недельную нагрузку для учащихся 1-4-х классов в пределах максимально допустимых норм. С 1 сентября 2025 г. первоклассники будут заниматься от 20 до 21 часа в неделю. Со второго по четвертый классы нагрузка составит от 23 до 26 часов. Продолжительность обучения зависит от выбранного федерального учебного плана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.