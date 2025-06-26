Классные руководители 84 школ начнут оценивать поведение учеников с 1 сентября

Замминистра просвещения Ольга Колударова пояснила, что ведомство предлагает выставлять оценки за поведение с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Она подчеркнула, что выпускные классы не задействованы в эксперименте, чтобы не провоцировать напряженность с учетом подготовки к экзаменам. В дальнейшем проект будет распространен на всех обучающихся, добавила замминистра.