Классные руководители 84 школ начнут оценивать поведение учеников с 1 сентября
Оценки за поведение в школах будет выставлять классный руководитель, учитывая мнения других учителей, которые работают с ребенком, и администрации учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Минпросвещения РФ.
Принципы и критерии оценки поведения сформированы с учетом общего мнения, позиций педагогических работников и родительского сообщества, говорится в сообщении.
84 учебных заведения в России введут такую практику с 1 сентября. Эти школы выбрали для апробации системы оценивания.
Замминистра просвещения Ольга Колударова пояснила, что ведомство предлагает выставлять оценки за поведение с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Она подчеркнула, что выпускные классы не задействованы в эксперименте, чтобы не провоцировать напряженность с учетом подготовки к экзаменам. В дальнейшем проект будет распространен на всех обучающихся, добавила замминистра.
Министр просвещения Сергей Кравцов 16 июня рассказал «Ведомостям», что планируется три системы оценки, которые смогут выбрать сами школы. Среди них пятибалльная, трехбалльная и зачетная. Министр предположил, что воспитание школьников и система оценки поведения позволит улучшить ситуацию с травлей и угрозами, которые получают учителя.
Пилотный проект запустят в школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской народной республики (ЛНР), Чечни и Мордовии. В каждом регионе отберут по 10 школ.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что оценка поведения в школах не направлена на ограничение тех учеников, чье поведение нуждается в коррекции. «Это в первую очередь поощрение учеников, чье поведение – хороший пример для остальных учащихся», – заключил он.