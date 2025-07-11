В России появилось официальное определение термина «контрольная работа»

По словам Семченко, до введения определения каждый понимал это понятие «в меру своих особенностей». Он уточнил, что теперь объем контрольных работ не может превышать 10% от общего количества часов. По предварительным данным замглавы надзорного ведомства, в некоторых российских школах он мог достигать около 25% учебного времени. Семченко пояснил, что в программе должно сейчас фиксироваться и расписание контрольных.