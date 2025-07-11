В России появилось официальное определение термина «контрольная работа»
Минпросвещения РФ в сотрудничестве с Рособрнадзором впервые официально зафиксировало, что такое «контрольные работы», а также установило лимит по количеству часов, отведенных на них, сообщил замглавы Рособрнадзора Евгений Семченко, передает ТАСС. Раньше в юридическом смысле такого термина не существовало, указал он.
По словам Семченко, до введения определения каждый понимал это понятие «в меру своих особенностей». Он уточнил, что теперь объем контрольных работ не может превышать 10% от общего количества часов. По предварительным данным замглавы надзорного ведомства, в некоторых российских школах он мог достигать около 25% учебного времени. Семченко пояснил, что в программе должно сейчас фиксироваться и расписание контрольных.
В конце июня Минпросвещения сообщало, что с 1 сентября классные руководители будут ставить оценки за поведение в школах, учитывая мнения других учителей, которые работают с ребенком, и администрации учебного заведения. В ведомстве уточнили, что уже сформированы принципы и критерии оценки. В них учтены общее мнение, а также позиции педагогических работников и родительского сообщества.