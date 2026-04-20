Глава Рособрнадзора рассказал, какие предметы запрещено приносить на ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям» рассказал, что на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) разрешено брать предметы, которые не «звенят» в рамках металлодетекторов.
Музаев напомнил, что в прошлом году одна блогер написала громкую статью о том, как девочку не пустили на ЕГЭ с иконкой. Он рассказал, что было на самом деле. В пункте проведения экзамена стоял стол, на который школьники выкладывают свои вещи прежде, чем зайти в класс. Эта девочка сложила в свою зону вещи, в том числе, иконку, а блогер увидела ее и сфотографировала. Тогда забеспокоились депутаты и общественники, а девочка, по словам Музаева, была и не в курсе ситуации.
«Эту историю уже успели раздуть до масштабов межнациональной розни и религиозной нетерпимости. Вот так и возникают все эти скандалы. <...> Нужно собрать больше лайков, репостов – и все», – добавил глава Рособрнадзора.
Он также объяснил, что представляет из себя история о том, как на этапе досмотра якобы раздели девочек. На деле на ЕГЭ пришла мама со своей дочерью, у которой в тайнике был спрятан вейп. Она боялась, что мама его увидит. Музаев отметил, что вся истерия было как раз вокруг того, чтобы мама не заметила вейп.
По правилам участникам ЕГЭ нельзя приносить с собой на экзамен средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронные устройства, справочные материалы, конспекты, учебники и другие носители информации. Специальные технические средства разрешены для участников с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья – при предъявлении специальных рекомендаций или справки.
Личные вещи необходимо оставлять в специально отведенном месте до зоны стационарного металлоискателя. На рабочем столе допускается наличие экзаменационных материалов, паспорта, черной гелевой или капиллярной ручки, разрешенных по предмету материалов, а также, при необходимости, лекарств, воды и перекуса.