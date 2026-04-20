Рособрнадзор: на ЕГЭ-2026 зарегистрировались более 747 000 человек
На участие в ЕГЭ-2026 подано более 747 000 заявок, на ОГЭ – свыше 1,7 млн. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям».
По его словам, второй год подряд растет интерес к предметам естественно-научного цикла. «На профильную математику зарегистрировалось на 10% больше участников, на физику – на 24% больше, на химию – почти на 11%», – уточнил он.
Музаев связал тенденцию с государственной политикой в сфере технологического развития и высоким спросом на инженерные и IT-специальности.
Он также отметил, что для новых регионов и приграничных территорий предусмотрены особые условия. В частности, выпускники могут получить аттестат без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, если это необходимо для обеспечения безопасности.
Глава Рособрнадзора подчеркнул, что за 25 лет ЕГЭ прошел путь от эксперимента к системе с постоянным совершенствованием. По его словам, с 2013 г. продолжается серьезная работа над содержанием и форматом экзамена. Так, например, сейчас обсуждается возможное разделение экзаменов по физике и химии на теоретическую и практическую части.
15 апреля сообщалось, что Рособрнадзор утвердил порядок проведения ЕГЭ в 2026 г. Участникам запрещено общаться между собой, пользоваться средствами связи и электронными устройствами, а также выносить экзаменационные материалы. За нарушения предусмотрено удаление с экзамена с последующим оформлением акта.