Минпросвещения включило в федеральный перечень учебники под редакцией Медведева
Минпросвещения РФ включило учебники по обществознанию для 9-ого, 10-го и 11-го классов под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в федеральный перечень. Соответствующий приказ ведомства опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет об учебниках по обществознанию для 9-ого класса и учебниках по том же предмету базового уровня для 10-го и 11-го классов.
О том, что Медведев станет главным редактором новых школьных учебников, 10 апреля сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. По ее словам, ведомство само обратилось к Медведеву с такой просьбой и он откликнулся. Его постраничные комментарии и предложения нашли отражение и в финальной версии учебника, а также в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию.
22 февраля глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября предмет «Обществознание» будет преподаваться в школах только с 9‑го по 11‑й класс – из программы 8‑х классов его исключат. Кравцов также добавил, что единые учебники по обществознанию для старшеклассников уже готовы.