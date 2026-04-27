Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MGNT2 710-2,11%CNY Бирж.10,94-0,37%IMOEX2 732,41-0,02%RTSI1 150,64+0,94%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,48-0,26%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минпросвещения включило в федеральный перечень учебники под редакцией Медведева

Минпросвещения РФ включило учебники по обществознанию для 9-ого, 10-го и 11-го классов под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в федеральный перечень. Соответствующий приказ ведомства опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет об учебниках по обществознанию для 9-ого класса и учебниках по том же предмету базового уровня для 10-го и 11-го классов.

О том, что Медведев станет главным редактором новых школьных учебников, 10 апреля сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. По ее словам, ведомство само обратилось к Медведеву с такой просьбой и он откликнулся. Его постраничные комментарии и предложения нашли отражение и в финальной версии учебника, а также в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию.

22 февраля глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября предмет «Обществознание» будет преподаваться в школах только с 9‑го по 11‑й класс – из программы 8‑х классов его исключат. Кравцов также добавил, что единые учебники по обществознанию для старшеклассников уже готовы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь