Минпросвещения включило в федеральный перечень учебники под редакцией Медведева

О том, что Медведев станет главным редактором новых школьных учебников, 10 апреля сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. По ее словам, ведомство само обратилось к Медведеву с такой просьбой и он откликнулся. Его постраничные комментарии и предложения нашли отражение и в финальной версии учебника, а также в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию.