Кравцов: c 1 сентября обществознание останется только в 9–11-х классах

С 2026 г. в школах появится обязательный для изучения предмет «Духовно-нравственная культура России», сообщил в июне 2025 г. ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в беседе с ТАСС. Его будут изучать в 5–7-х классах. На занятиях участники познакомятся с духовно‑нравственными ценностями русской и российской цивилизации, изучая биографии героев и их подвиги.