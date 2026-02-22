Газета
Главная / Общество /

Кравцов: c 1 сентября обществознание останется только в 9–11-х классах

Ведомости

С 1 сентября предмет «Обществознание» будет преподаваться в школах только с 9‑го по 11‑й класс – из программы 8‑х классов его исключат. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Министр пояснил, что переход на новые программы по обществознанию осуществляется постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 г. предмет сохранялся для учащихся 8–11‑х классов, а с 1 сентября 2026 г. его будут изучать только старшеклассники (9–11‑е классы).

Кравцов также добавил, что единые учебники по обществознанию для старшеклассников уже готовы.

С 2026 г. в школах появится обязательный для изучения предмет «Духовно-нравственная культура России», сообщил в июне 2025 г. ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в беседе с ТАСС. Его будут изучать в 5–7-х классах. На занятиях участники познакомятся с духовно‑нравственными ценностями русской и российской цивилизации, изучая биографии героев и их подвиги.

1 октября 2025 г. Кравцов на Форуме классных руководителей сообщил о том, что до 2030 г. в России появится национальная система искусственного интеллекта (ИИ), которая могла бы помогать и учителям, и ученикам. 

