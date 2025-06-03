Ученики 5-7 классов будут изучать духовно-нравственную культуру России

В пятом классе на новую дисциплину отведут 17 часов, в шестом и седьмом классах – по 34 часа. К ноябрю текущего года планируется подготовить рукописи всех учебников. По словам Лубкова, так как предмет будет обязательным, предполагается пересмотр структуры учебного плана основной школы.