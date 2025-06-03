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Ученики 5-7 классов будут изучать духовно-нравственную культуру России

Ведомости

Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным для изучения в школах с 2026 г. Его будут преподавать ученикам пятых, шестых и седьмых классов, сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в беседе с ТАСС.

В пятом классе на новую дисциплину отведут 17 часов, в шестом и седьмом классах – по 34 часа. К ноябрю текущего года планируется подготовить рукописи всех учебников. По словам Лубкова, так как предмет будет обязательным, предполагается пересмотр структуры учебного плана основной школы.

«Это будет один из важных мировоззренческих курсов», – подчеркнул ректор МГПУ.

На занятиях речь пойдет о духовно-нравственных ценностях русской и российской цивилизации – через жизнеописание героев и их подвиги.

МГПУ занимается разработкой учебника для предмета «Духовно-нравственная культура России». По данным агентства, в работе участвует митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

В конце января глава Минпросвещения Сергей Кравцов подтвердил, что предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) вернется в школы с 1 сентября 2026 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщал, что преподавать ОДНКР будут учителя истории.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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