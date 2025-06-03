Ученики 5-7 классов будут изучать духовно-нравственную культуру России
Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным для изучения в школах с 2026 г. Его будут преподавать ученикам пятых, шестых и седьмых классов, сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в беседе с ТАСС.
В пятом классе на новую дисциплину отведут 17 часов, в шестом и седьмом классах – по 34 часа. К ноябрю текущего года планируется подготовить рукописи всех учебников. По словам Лубкова, так как предмет будет обязательным, предполагается пересмотр структуры учебного плана основной школы.
«Это будет один из важных мировоззренческих курсов», – подчеркнул ректор МГПУ.
На занятиях речь пойдет о духовно-нравственных ценностях русской и российской цивилизации – через жизнеописание героев и их подвиги.
МГПУ занимается разработкой учебника для предмета «Духовно-нравственная культура России». По данным агентства, в работе участвует митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
В конце января глава Минпросвещения Сергей Кравцов подтвердил, что предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) вернется в школы с 1 сентября 2026 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщал, что преподавать ОДНКР будут учителя истории.