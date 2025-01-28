Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В школах возобновят изучение основ духовно-нравственной культуры народов России

Ведомости

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) вернется в школы с 1 сентября 2026 г. Информацию об этом подтвердил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее на данном мероприятии патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о возвращении ОДНКР в качестве предмета для изучения учеников 5–7-х классов. Его преподаванием займутся учителя истории, сказал он.

«С 1 сентября 2026 г. дети начнут изучать [основы] духовно-нравственной культуры России, ваше святейшество только что во вступительном слове об этом говорили. Хочу поблагодарить вас за поддержку этой работы», – обратился Кравцов к патриарху.

Министр также назвал важной роль Русской православной церкви в системе воспитания детей в духе нравственных и культурных ценностей, присущих народу страны.

В январе 2024 г. Минпросвещения предложило дополнить школьный предмет «История» курсом «История нашего края», в который будет интегрирован предмет ОДНКР. Изменения предлагают внести в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о разработке согласованного подхода к преподаванию истории родного края в рамках программы основного общего образования. Решение Минпросвещения исключить отдельное преподавание в школах ОДНКР раскритиковал патриарх.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных