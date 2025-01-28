В школах возобновят изучение основ духовно-нравственной культуры народов России
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) вернется в школы с 1 сентября 2026 г. Информацию об этом подтвердил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.
Ранее на данном мероприятии патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о возвращении ОДНКР в качестве предмета для изучения учеников 5–7-х классов. Его преподаванием займутся учителя истории, сказал он.
«С 1 сентября 2026 г. дети начнут изучать [основы] духовно-нравственной культуры России, ваше святейшество только что во вступительном слове об этом говорили. Хочу поблагодарить вас за поддержку этой работы», – обратился Кравцов к патриарху.
Министр также назвал важной роль Русской православной церкви в системе воспитания детей в духе нравственных и культурных ценностей, присущих народу страны.
В январе 2024 г. Минпросвещения предложило дополнить школьный предмет «История» курсом «История нашего края», в который будет интегрирован предмет ОДНКР. Изменения предлагают внести в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о разработке согласованного подхода к преподаванию истории родного края в рамках программы основного общего образования. Решение Минпросвещения исключить отдельное преподавание в школах ОДНКР раскритиковал патриарх.