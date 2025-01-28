В учебниках военной истории под редакцией Мединского рассказали о спецоперации

В новом параграфе «Противостояние России давлению Запада в 2000–2010 гг.» авторы напоминают, что в 2002 г. Вашингтон вышел из договора 1972 г. по противоракетной обороне (ПРО). А в 2018 г. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 г. Все это поставило Россию «перед суровой необходимостью не только защищать свои национальные интересы политическими и экономическими средствами, но и постоянно укреплять обороноспособность». Окончательно это стало понятно после «переворота на Украине в 2014 г.», отмечается в тексте.