В учебниках военной истории под редакцией Мединского рассказали о спецоперации

В учебниках военной истории под редакцией Мединского рассказали о спецоперацииСоставители из РВИО также включили в него параграф о «противостоянии России агрессивному давлению Запада»
Российское военно-историческое общество (РВИО) презентовало новое учебное пособие по военной истории России. Оно издано в трех вариантах: для 6–7-х, 8–9-х и 10–11-х классов и синхронизировано со школьным курсом истории. Учебники одобрены Минпросвещения и предназначены для учеников средних школ, курсантов суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских классов.
В отличие от однотомного издания 2019 г. о военной истории, рассчитанного на общеобразовательные организации, в версии трехтомника есть параграфы о спецоперации и обострении отношений России с западными государствами. Учебник версии 2019 г. заканчивался на участии Москвы в операции в Сирии и присоединении Крыма.
Авторами учебников стали научный директор РВИО Михаил Мягков, доцент Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Юрий Никифоров, доцент МГИМО Николай Копылов и старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук (РАН) Максим Моисеев. Пособия выпустили под редакцией помощника президента, председателя РВИО Владимира Мединского.
В новом параграфе «Противостояние России давлению Запада в 2000–2010 гг.» авторы напоминают, что в 2002 г. Вашингтон вышел из договора 1972 г. по противоракетной обороне (ПРО). А в 2018 г. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 г. Все это поставило Россию «перед суровой необходимостью не только защищать свои национальные интересы политическими и экономическими средствами, но и постоянно укреплять обороноспособность». Окончательно это стало понятно после «переворота на Украине в 2014 г.», отмечается в тексте.
В 2014 г. во многих регионах Украины, а прежде всего в Крыму, Донецкой и Луганской областях начались массовые протесты, говорится в параграфе. В марте того же года Крым вошел в состав России, а в мае на территории ДНР и ЛНР прошли референдумы о самоопределении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) и добровольческие батальоны «Азов
Задания из нового учебника
В новых главах учеников просят «привести конкретные примеры вмешательства США во внутренние дела России в 1990-х гг.», объяснить принцип действия реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель», описать, что такое стрельба прямой наводкой, надолбы и «барражировать», а также подготовить доклад о том, как с помощью беспилотников может корректироваться огонь подразделений. Кроме того, авторы предлагают выяснить основные боевые характеристики российских артиллерийских орудий, рассказать, в чем во время проведения спецоперации «проявились лучшие качества многонационального российского народа и его подлинная моральная сила», и подготовить сообщения о немецких и британских танках Leopard и Challenger.
Россию «вынудили» начать военную операцию в 2022 г. «поддержанный Западом фашистский переворот в Киеве, создание на Украине агрессивного антироссийского плацдарма и массовые убийства украинскими националистами несогласных с политикой киевских властей», говорится в новом параграфе под названием «Профессионализм, несгибаемость, мужество: российские воины в СВО». Далее авторы уделяют внимание деталям ведения боевых действий, особенностям ландшафта Донбасса и проч.
Во время военной операции армия России «начала применять и принципиально новые виды вооружения» – например, беспилотники и гиперзвуковой комплекс «Кинжал». О новейшей ракете средней дальности «Орешник», которую РФ в ноябре [2024 г.] использовала для удара по Украине, не пишут. «Орешника», к сожалению, еще нет, но учебник будет дополняться каждый год. Я надеюсь, все то, что касается СВО, мы закончим словом «победа». Окончательная и бескомпромиссная», – заявил во время презентации пособия Мягков.
Участники презентации неоднократно отмечали, что учебник военной истории в основном предназначен для мальчиков. На это, в частности, обратил внимание научный директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. В конце мероприятия, отвечая на вопрос журналистов об обучении девочек, Мединский высказался по этому поводу следующим образом: «Если девочки интересуются, как выглядят ландскнехты, какова была тактика испанских терций и чем стрельцы отличались от мушкетеров, – приходите, мы вам все расскажем».
РВИО и Минпросвещения запланировали повышение квалификации учителей под новое пособие, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Он уточнил, что учебники рекомендованы как дополнительная литература всем российским школам. Цена их приобретения, по словам гендиректора АО «Просвещение» Михаила Кожевникова, в зависимости от объема книги варьируется от 319 до 408 руб. Он отметил, что это цена издательства, а что будет у коммерческих структур и маркетплейсов – вопрос не к «Просвещению». «Ведомости» обратили внимание, что на сайте издательства «Просвещение» на вечер 27 января стоимость новых учебных пособий о военной истории варьируется от 405 до 518 руб.
Новый курс военной истории важен для формирования идентичности, заявил Чубарьян. «Борьба против внешней опасности, создание условий для формирования государственности, для суверенитета, для независимости – все было всегда связано с защитой страны и народа», – сказал он.