Отечественная ИИ-система для школ появится в России до 2030 года

Идея интеграции современных технологий в образовательный процесс прекрасна, но главное – как она воплотится в жизнь, полагает проректор по направлению ИИ в Университете RWB Армен Бекларян. Ключевая задача такой системы, по его словам, не добавить бюрократической и иной нагрузки преподавателям, которые уже перегружены текущими операционными процессами. Бекларян считает важным сохранить высокий уровень подготовки школьников, особенно в начальных классах. На ИИ можно возложить, например, функционал ассистента, добавил он.