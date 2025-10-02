Отечественная ИИ-система для школ появится в России до 2030 года

Отечественная ИИ-система для школ появится в России до 2030 годаИИ станет вспомогательным ресурсом, традиционная форма обучения в школах сохранится
До 2030 г. в России появится национальная система искусственного интеллекта (ИИ) для помощи школьникам и учителям. На данный момент идея реализации проекта только формируется. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения. О том, что ведомство планирует создать такую систему, заявил 1 октября министр Сергей Кравцов в рамках Форума классных руководителей.
По словам представителя министерства, концепция проекта будет разрабатываться в тесном взаимодействии с другими ведомствами, включая Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также с привлечением передовых разработчиков ИИ в России.
На форуме Кравцов подчеркнул, что ИИ никогда не заменит учителя. Минпросвещения придерживается традиционных форм обучения, при этом информационные технологии используются как вспомогательный ресурс, указал он. Кравцов также напомнил, как школьники перешли на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса в 2020 г., но при первой же возможности вернулись за парты.
ИИ – это мощный инструмент, но его нужно применять аккуратно: важно, на какой базе он формирует ответы и высказывания, продолжил министр. Отечественная ИИ-система могла бы помогать и учителям, и ученикам. «Она должна помогать школьникам, но не для того, чтобы списать контрольные работы», – подчеркнул Кравцов.
1 января президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по расширению использования технологий ИИ для дополнительного обучения и консультирования школьников по общеобразовательным предметам. 29 марта пресс-служба Минпросвещения сообщила, что глава государства получил доклад с предложениями. В ведомстве также сообщили, что работают над поэтапным внедрением в школах «современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей равные условия доступа к качественному образованию детей вне зависимости от места их проживания».
Идея интеграции современных технологий в образовательный процесс прекрасна, но главное – как она воплотится в жизнь, полагает проректор по направлению ИИ в Университете RWB Армен Бекларян. Ключевая задача такой системы, по его словам, не добавить бюрократической и иной нагрузки преподавателям, которые уже перегружены текущими операционными процессами. Бекларян считает важным сохранить высокий уровень подготовки школьников, особенно в начальных классах. На ИИ можно возложить, например, функционал ассистента, добавил он.
Создание национальной ИИ-системы потребует колоссальных усилий на этапе обучения и настройки, говорит замдиректора по качеству образования и заведующий кафедрой информационных технологий частной школы «Новый взгляд» Сергей Караев. Это нужно для того, чтобы система точно соответствовала образовательным стандартам и методическим требованиям. «Необходимо быть готовыми к тому, что полностью исключить ошибки в ответах системы не удастся – это особенность любой технологии ИИ», – указал он.
На фоне этого важна подготовительная работа с педагогами и учениками, также надо формировать у них навыки критического мышления при работе с ИИ-помощником, заключил Караев.