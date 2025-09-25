Экономика Рунета достигла 24,03 трлн рублей

Экономика Рунета достигла 24,03 трлн рублейВ 2025 году экономика Рунета вырастет на 30–34% до 29,5–30,5 трлн рублей
Экономика Рунета в 2024 г. выросла на 40%, заявил на пленарной сессии Российского интернет-форума (РИФ-2025) первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«По данным РАЭК, экономика российского сегмента интернета второй год растет более чем на 40%. Очень достойные цифры. Это во многом обеспечило наличие мощных национальных платформ, зрелой экосистемы цифровых решений, достаточно серьезной государственной поддержки, работы крупных российских игроков, которые давно инвестировали в платформенные решения, почувствовав заранее этот тренд и правильно его определив, и роста доверия российской аудитории к отечественным интернет-сервисам, к отечественным социальным сетям», – сказал Кириенко.
Экономика Рунета достигла 24,03 трлн руб., следует из исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), представленного на РИФ-2025. Основным драйвером роста стала электронная коммерция – на нее пришлось более 91% всего объема, или около 22 трлн руб., на 39% больше год к году, говорится в исследовании.
По словам замдиректора РАЭК по аналитической и международной деятельности Юрия Линдре, при подсчете данных за 2024 г. в методологию были добавлены сквозные факторы, в том числе искусственный интеллект. «ИИ – это главный технологический драйвер XXI в., его внедрение в инфраструктуру и бизнес-процессы добавило около 15% к развитию цифровой экономики», – отметил он. Алгоритмы увеличивают спрос на облачные сервисы и вычислительные мощности, поскольку без них развитие ИИ невозможно, объяснил Линдре.
Кроме того, в модель подсчета впервые была включена трансграничная торговля, которая добавила около 5% к росту e-commerce. По словам Линдре, уточненная методология позволяет точнее учитывать инфляцию и делает прогнозы ассоциации более надежными.
Другие сегменты заметно уступают e-commerce: маркетинг и реклама за год выросли на 53% и достигли 1,23 трлн руб., инфраструктура – на 36% до 0,55 трлн руб., цифровой контент – на 53% до 0,25 трлн руб., следует из исследования РАЭК.
Линдре отмечает, что рост происходил на фоне серьезных вызовов: рынок продолжает испытывать санкционное давление и высокую инфляцию – в 2–2,5 раза выше целевых значений. По данным РАЭК, усилился дефицит рекламного инвентаря, наблюдается нехватка курьеров в e-commerce, уход глобальных игроков и блокировка зарубежных хостингов. При этом поддержку рынку обеспечили государственные меры, отметил Линдре: например, Институт развития интернета (ИРИ) выделил 15,7 млрд руб. на создание цифрового контента.
Среди достижений 2024 г. РАЭК выделяет увеличение сегмента C2C-продаж в е-коме на 40%. По данным ассоциации, доля заказов у Wildberries составила 51%, у Ozon – 21%.
На 2025 г. РАЭК прогнозирует рост экономики Рунета на 30–34% до 29,5–30,5 трлн руб. В том числе сегмент маркетинга и рекламы должен прибавить 20%, инфраструктура – 40%, электронная коммерция и цифровой контент – по 30%.
Данные аналитических агентств отличаются от данных РАЭК. Так, по данным «Infoline-аналитики», в 2024 г. рынок интернет-торговли материальными товарами составил 11,3 трлн руб., по данным «Яков и партнеры» – 12,6 трлн руб., по данным АКИТ – 9 трлн руб.
Гендиректор «Infoline-аналитики» прогнозирует замедление темпов роста онлайн-продаж материальных товаров в 2025 г. до 28,3% против 36,9% в 2024 г. По его оценке, объем рынка вырастет до 14,5 трлн руб., а проникновение онлайн-продаж достигнет 23,6%. Особенно быстро будет расти сегмент непродовольственных товаров – до 40,4%, а без учета автомобилей и топлива – до 57,8%. Эксперт отмечает, что дефицит курьеров усугубляется сокращением миграционного притока и ужесточением регулирования, включая запреты на работу мигрантов в доставке в отдельных регионах, например в Санкт-Петербурге.
По словам аналитика Data Insight Сергея Семко, расчеты Data Insight учитывают только продажи физических товаров, поэтому данные могут отличаться от других источников. Прогноз компании на 2025 г. составляет 13,9 трлн руб. при росте на 23%. Эксперт отмечает, что нехватка курьеров остается фактором, тормозящим логистику, особенно в сегментах доставки продуктов и экспресс-доставки. Для маркетплейсов этот фактор менее критичен, так как значительная часть заказов доставляется через ПВЗ, отмечает Семко. При этом, по его словам, дефицит складского персонала может оказаться в 2025 г. даже более серьезной проблемой, чем нехватка курьеров.
Представитель Ozon сообщил, что в 2024 г. оборот маркетплейса (GMV), включая услуги, вырос на 64% год к году до 2,875 трлн руб. Компания отмечает, что рынок в целом насыщается и переходит от фазы бурного роста к стабильному развитию. По итогам 2025 г. Ozon прогнозирует рост оборота еще примерно на 40%. Драйвером расширения станет региональный спрос: жители малых городов и сел только начинают активно переходить в онлайн. Уже в 2024 г. треть заказов компании пришлась на населенные пункты с численностью менее 50 000 человек.
Представитель Wildberries заявил «Ведомостям», что рынок интернет-торговли перешел в зрелую фазу. Потенциал дальнейшего роста компания связывает с развитием новых для платформ категорий. Зрелость рынка выражается в росте доли продавцов, совмещающих торговлю и собственное производство: по опросу сервиса «RWB исследования», 52% селлеров на платформе уже производят товары самостоятельно.
«Яндекс Маркет» видит потенциал роста в улучшении пользовательского опыта и опыта продавцов, отмечает представитель маркетплейса. Площадка делает ставку на многоступенчатую проверку ассортимента и развитие премиального сервиса Ultima, а также на персонализацию через рекомендательные технологии, AI-ассистента и «умную камеру».
Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отметил, что темпы роста онлайн-продаж продовольственных товаров в крупных сетях в 2–3 раза превышают динамику офлайна. По его словам, в 2024 г. онлайн-сегмент продуктовой розницы прибавил более 40%, а доля онлайн-заказов в обороте крупнейших ритейлеров за три года выросла более чем вдвое – до 10%. По оценкам компании «Яков и партнеры», за последние семь лет доля e-commerce в общей розничной торговле увеличилась почти в пять раз, с 5 до 23%.
Ключевым драйвером этого роста Богданов назвал маркетплейсы: их совокупный оборот за эти годы увеличился в 20 раз, а доля – с 23 до 64%. При этом торговые сети также активно развивают онлайн-сегмент и собственные маркетплейсы, но сталкиваются со сложностями в конкуренции с крупными платформами из-за дисбаланса в регулировании, утверждает Богданов. По его словам, маркетплейсы в структуре розничных компаний регулируются так же, как торговые сети, в то время как крупнейшие маркетплейсы не несут таких ограничений. АКОРТ ведет диалог с органами власти, чтобы выровнять условия работы, поскольку, по мнению ассоциации, вся розничная торговля становится омниканальной и неизбежно уходит в онлайн, добавил он.
Влияние искусственного интеллекта на экономику Рунета однозначно есть и во многом это результат хорошего образования, которое досталось в наследство от советских математических школ и вузов, говорит эксперт Альянса в сфере ИИ (в него входят «Сбер», «Яндекс», VK и другие компании) Андрей Комиссаров. Во многом за счет этого Россия оказывается очень конкурентоспособной на рынке ИИ, подчеркивает эксперт.
Рынок е-кома однозначно будет расти, и основными драйверами для этого будут не только крупные игроки, такие как «Яндекс» и «Сбер», но и большое количество компаний малого бизнеса в области искусственного интеллекта, резюмировал эксперт.