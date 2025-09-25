Экономика Рунета достигла 24,03 трлн рублей

Ключевым драйвером этого роста Богданов назвал маркетплейсы: их совокупный оборот за эти годы увеличился в 20 раз, а доля – с 23 до 64%. При этом торговые сети также активно развивают онлайн-сегмент и собственные маркетплейсы, но сталкиваются со сложностями в конкуренции с крупными платформами из-за дисбаланса в регулировании, утверждает Богданов. По его словам, маркетплейсы в структуре розничных компаний регулируются так же, как торговые сети, в то время как крупнейшие маркетплейсы не несут таких ограничений. АКОРТ ведет диалог с органами власти, чтобы выровнять условия работы, поскольку, по мнению ассоциации, вся розничная торговля становится омниканальной и неизбежно уходит в онлайн, добавил он.