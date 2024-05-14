Крупнейший хостинг-провайдер РФ начнет регистрировать домены через «Госуслуги»По замыслу это поможет бороться с мошенниками и фишинговыми сайтами
Крупнейший российский регистратор доменов и хостинг-провайдер Ru-Center открыл возможность для регистрации новых сайтов в зонах .ru и .рф на физлиц после прохождения клиентом идентификации на портале госуслуг (Единая система идентификации и аутентификации, ЕСИА). Решение по идентификации клиентов через ЕСИА прорабатывалось совместно с Минцифры, уточнил генеральный директор Ru-Center Андрей Кузьмичев. Собеседник, близкий к Минцифры, подтвердил эту информацию.
Само Минцифры не ответило на запрос «Ведомостей» к моменту публикации статьи.
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