Крупнейший хостинг-провайдер РФ начнет регистрировать домены через «Госуслуги»

Крупнейший российский регистратор доменов и хостинг-провайдер Ru-Center открыл возможность для регистрации новых сайтов в зонах .ru и .рф на физлиц после прохождения клиентом идентификации на портале госуслуг (Единая система идентификации и аутентификации, ЕСИА). Решение по идентификации клиентов через ЕСИА прорабатывалось совместно с Минцифры, уточнил генеральный директор Ru-Center Андрей Кузьмичев. Собеседник, близкий к Минцифры, подтвердил эту информацию.