RuStore стал вторым по популярности магазином приложений после Google Play

RuStore стал вторым по популярности магазином приложений после Google PlayАудитория отечественного сервиса растет на фоне санкций и остановки монетизации у американского конкурента
Аудитория мобильной и веб-версии российского магазина приложений RuStore (принадлежит VK) к концу 2024 г. достигла 50 млн пользователей. В декабре 2023 г. ежемесячная аудитория RuStore составляла 26 млн. Эти данные приводятся в исследовании, проведенном Mediascope и предоставленном «Ведомостям» RuStore.
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