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RuStore стал вторым по популярности магазином приложений после Google Play

Аудитория отечественного сервиса растет на фоне санкций и остановки монетизации у американского конкурента
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Аудитория мобильной и веб-версии российского магазина приложений RuStore (принадлежит VK) к концу 2024 г. достигла 50 млн пользователей. В декабре 2023 г. ежемесячная аудитория RuStore составляла 26 млн. Эти данные приводятся в исследовании, проведенном Mediascope и предоставленном «Ведомостям» RuStore.

В России у магазина Mi Store от китайской Xiaomi 19 млн пользователей, у Galaxy Store южнокорейской Samsung – 14 млн и у AppGallery китайской Huawei – 10 млн. RuStore уступил только Google Play, который занял 1-е место среди российской аудитории с 80 млн пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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