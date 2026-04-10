Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.
По ее словам, ведомство само обратилось к Медведеву с такой просьбой, и он откликнулся. Его постраничные комментарии и предложения нашли отражение и в финальной версии учебника, и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию, рассказала Колударова.
В целом в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи и историки.
22 февраля глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября предмет «Обществознание» будет преподаваться в школах только с 9‑го по 11‑й класс – из программы 8‑х классов его исключат. Кравцов также добавил, что единые учебники по обществознанию для старшеклассников уже готовы.