Минпросвещения подготовит единые учебники по музыке и ИЗО к 2028 году
Минпросвещения планирует завершить подготовку единых школьных учебников по музыке и ИЗО к 2028 г., заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Еще слова приводит министерство.
«ИЗО, музыка, мировая художественная культура позволяют воспитать гармоничную личность», – сказал он.
Уточняется, что учебники подготавливаются для начального и основного образования. Ввести их в образовательный процесс планируется в 2031 г.
27 апреля Минпросвещения включило в федеральный перечень учебники по обществознанию для 9-го, 10-го и 11-го классов под редакцией заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.
10 февраля на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения об изменении перечня учебников, допущенных к использованию в школах. В перечне также добавились 10 новых учебников по предмету «История нашего края» – Воронежской области, Калмыкии, Ставрополья и Коми, а также учебники по математике, физике, информатике, химии и биологии углубленного уровня для 10–11-х классов.