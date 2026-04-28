Минпросвещения подготовит единые учебники по музыке и ИЗО к 2028 году

10 февраля на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения об изменении перечня учебников, допущенных к использованию в школах. В перечне также добавились 10 новых учебников по предмету «История нашего края» – Воронежской области, Калмыкии, Ставрополья и Коми, а также учебники по математике, физике, информатике, химии и биологии углубленного уровня для 10–11-х классов.