Минпросвещения планирует изменить перечень разрешенных для школ учебников

18 января первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров рассказал, что в едином учебнике по географии для 5–11-х классов, который планируют выпустить к 2028 г., сделают акцент на углубленное изучение России. В новом учебнике планируется интеграция современных технологий – школьники смогут работать с искусственным интеллектом, цифровыми картами и «оживающими» изображениями. В комплект к учебнику войдут методические материалы для учителей, атласы и контурные карты.