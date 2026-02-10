Минпросвещения планирует изменить перечень разрешенных для школ учебников
Минпросвещения РФ планирует изменить перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Соответствующий приказ министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В новый список вошел учебник по обществознанию для 9-х классов, одним из авторов которого является председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
В перечне также добавились 10 новых учебников по предмету «История нашего края» – Воронежской области, Калмыкии, Ставрополья и Коми, а также учебники по математике, физике, информатике, химии и биологии углубленного уровня для 10–11-х классов.
18 января первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров рассказал, что в едином учебнике по географии для 5–11-х классов, который планируют выпустить к 2028 г., сделают акцент на углубленное изучение России. В новом учебнике планируется интеграция современных технологий – школьники смогут работать с искусственным интеллектом, цифровыми картами и «оживающими» изображениями. В комплект к учебнику войдут методические материалы для учителей, атласы и контурные карты.