9 июля Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги. Также было поручено подготовить предложения о поддержке издания и распространения литературы на языках народов России, проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское Пушкинское общество» и др.