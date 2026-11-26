Путин подписал указ о Всероссийском дне детской книги
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Всероссийского дня детской книги. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Праздник будут отмечать 26 марта. Его ввели для популяризации чтения среди детей.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
9 июля Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги. Также было поручено подготовить предложения о поддержке издания и распространения литературы на языках народов России, проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское Пушкинское общество» и др.