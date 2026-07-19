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Минздрав: молодость заканчивается в 45 лет

Ведомости

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодой возраст официально заканчивается в 45 лет. Об этом сообщила «РИА Новости» главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Согласно возрастной градации организации, к молодежи относятся люди от 18 до 44 лет, средний возраст наступает в 45 и длится до 59 лет.

В России, согласно действующему закону «О молодежной политике», молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. Академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в марте поддержал новую классификацию ВОЗ, согласно которой к молодежи относятся люди до 44 лет.

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