Минздрав: молодость заканчивается в 45 лет
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодой возраст официально заканчивается в 45 лет. Об этом сообщила «РИА Новости» главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
Согласно возрастной градации организации, к молодежи относятся люди от 18 до 44 лет, средний возраст наступает в 45 и длится до 59 лет.
В России, согласно действующему закону «О молодежной политике», молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. Академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в марте поддержал новую классификацию ВОЗ, согласно которой к молодежи относятся люди до 44 лет.