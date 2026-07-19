Минздрав: молодость заканчивается в 45 лет

В России, согласно действующему закону «О молодежной политике», молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. Академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности.