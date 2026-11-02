Правительство предусмотрело 4 млрд рублей на поддержку аграриев
Около 4 млрд руб. предусмотрели в проекте федерального бюджета на 2027 г. на поддержку российских аграриев, использующих семена отечественной селекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Средства направят на возмещение части затрат сельхозпроизводителей. Государственная поддержка будет распространяться не только на элитное семеноводство, но и на приобретение и посев семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции.
Кроме того, компенсацию части затрат смогут получить участники комплексных научно-технологических проектов в сельском хозяйстве. Сейчас в России реализуется более 50 таких проектов. Изменения внесут в Государственную программу развития сельского хозяйства. Новые правила вступят в силу 1 января 2027 г.
31 октября сообщалось, что правительство России дополнительно выделило свыше 725 млн руб. на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Выделенные средства сохранят льготную ставку по 185 ранее выданным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции. Финансирование шло и на короткие сроки, и в рамках долгосрочных инвестиций.
29 октября Минсельхоз заявил о старте государственных закупочных интервенций зерна. В первый день торгов закуплено около 9500 т на сумму порядка 111 млн руб.