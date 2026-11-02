Правительство предусмотрело 4 млрд рублей на поддержку аграриев

31 октября сообщалось, что правительство России дополнительно выделило свыше 725 млн руб. на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Выделенные средства сохранят льготную ставку по 185 ранее выданным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции. Финансирование шло и на короткие сроки, и в рамках долгосрочных инвестиций.