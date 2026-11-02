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Илияна Йотова победила на президентских выборах в Болгарии

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Исполняющий обязанности президента Болгарии Илияна Йотова одержала победу на выборах главы государства после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает BNT.

Согласно результатам, Йотова и кандидат в вице-президенты страны Кирил Вылчев набрали 57,57%. Бывший премьер-министр Болгарии Андрей Гюров в паре с Георги Кандевым получили 39,48% голосов избирателей.

При этом за рубежом при обработке 99,02% протоколов пара Гюров/Кандев побеждает с 56,23% голосов, а Йотова и Вылчев набирают 41,56%.

В первом туре, прошедшем 25 октября, Йотова набрала 34,76% голосов, а Гюров – 31,95%. Поскольку ни один кандидат не преодолел порог в 50%, был назначен второй тур. Явка оказалась рекордно низкой и составила около 23%. Центральной линией кампании Йотовой стало отношение к России: она выступала за диалог с Москвой и против помощи Украине, говоря о «коалиции за мир». Гюров занимает прозападную и пронатовскую позицию, параллельно критикуя правительство Радева за провалы во внешней политике и неспособность сдержать рост цен.

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