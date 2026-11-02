Илияна Йотова победила на президентских выборах в Болгарии

В первом туре, прошедшем 25 октября, Йотова набрала 34,76% голосов, а Гюров – 31,95%. Поскольку ни один кандидат не преодолел порог в 50%, был назначен второй тур. Явка оказалась рекордно низкой и составила около 23%. Центральной линией кампании Йотовой стало отношение к России: она выступала за диалог с Москвой и против помощи Украине, говоря о «коалиции за мир». Гюров занимает прозападную и пронатовскую позицию, параллельно критикуя правительство Радева за провалы во внешней политике и неспособность сдержать рост цен.